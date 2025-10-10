ロバーツ監督 第3戦は完敗も悲観なし「シリーズ前に2勝1敗でグラスノーを先発だったら喜んで受け入れた。状況は悪くない。もう切り替えている」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースは本拠地で行われたフィラデルフィア・フィリーズとの第3戦に2対8で敗戦。

シリーズ成績を2勝1敗とし、リーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出は第4戦以降に持ち越された。試合後、デーブ・ロバーツ監督が会見で敗因や選手の状態について語った。

ロバーツ監督は「初回にチャンスを作ったが得点できず、2回以降はスアレスの投球を攻略できなかった。カッター、シンカー、チェンジアップのコンビネーションに苦しんだ」と振り返った。

序盤にエドマンの本塁打で先制したものの、打線はその後沈黙。フィリーズ投手陣の継投に封じられた。

また、シリーズを通して打撃不振が続く大谷翔平については、「左投手との対戦もあるが、打席での判断がよくない。ボール球に手を出し、甘い球を捉えられていない。スイングの判断を修正する必要がある」と厳しく指摘した。

一方で、リリーフ登板したカーショウについては「スライダーが本来のキレを欠いていた。制球も乱れ、苦しい内容だった」とコメント。タナー・スコット投手は「個人的な事情で球場にはいなかった」と明かした。

それでも、シリーズの流れを悲観する様子は見せず。

「もしシリーズ前に『2勝1敗でグラスノーを先発に立てられる』と言われていたら、喜んで受け入れたはず。状況は悪くない。もう切り替えている」と語り、第4戦に向けて気持ちを新たにした。

