巨人・リチャード内野手（２６）が９日、東京Ｄで行われた全体練習に参加し、ＣＳ出場に自らゴーサインを出した。右股関節の痛みを訴えて７日の社会人・ヤマハとの練習試合（東京Ｄ）を欠場し、同日の練習にも参加せず。この日はフリー打撃や守備練習などのメニューをこなし、「大丈夫です」と明るい表情で語った。

５月にトレード加入し、後半戦に限ればチーム最多の３２打点を記録。直近では６日の社会人・ＳＵＢＡＲＵとの練習試合（東京Ｄ）で初回に先制２点二塁打を放つなど、２安打２打点で好調ぶりを示していた。練習を見守った阿部監督は「和真（岡本）をおんぶしたら治ったっていう情報が」と笑わせた。体重１２３キロのリチャードが１００キロの主砲をおんぶしたかは不明だが、何より問題がなかったのはチームにとっても朗報だ。

リチャードにとってはソフトバンク時代の２２年以来のＣＳ。プロ８年目で初の２ケタ１０号に到達したのは、第１Ｓの決戦の地でもある９月１４日の横浜スタジアムだった。レギュラーシーズン終了後から「やるしかないです。気持ちっす」と歩を進めてきた大砲。負けられない短期決戦で、規格外のパワーを解き放つ。（田中 哲）