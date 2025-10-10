巨人の中山礼都内野手（２３）がリーグ３位からの下克上日本一の原動力となる。ＤｅＮＡとのＣＳ第１Ｓに向けて９日は東京Ｄで調整。今季は自己最多の１０３試合に出場し、打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマークした伸び盛りの若武者は挑戦者の気持ちを胸に宿し、戦い抜くことを宣言した。

「去年は優勝してのＣＳでしたけど今年は３位の立場からなので、失うものは何もない。監督もチャレンジャーとして思い切ってと言ってましたし、もう当たっていくだけ。思い切ってやりたい」

前回とは立場も違う。昨年のＣＳ最終Ｓでは正二塁手の吉川が離脱したことで、急きょ先発の機会が巡ってきた。ここで６試合に出場して１９打数５安打、１本塁打。昨季までシーズンでの本塁打０ながら、同５戦で右腕ジャクソンから決勝ソロを放つなど存在感を発揮した。今季はさらに飛躍を遂げ、８月以降に右翼の定位置を奪取。レギュラーの一角となって短期決戦に臨む。

「シーズンで試合に出させてもらったおかげで、そこで何回も対戦したことがある相手との戦いになる。去年以上に自分の中で腹をくくって。今年はより常に攻める気持ちでいければ」

ＤｅＮＡの先発はケイ、ジャクソン、東が予想される。今季、対左腕の打率は１割９分１厘と苦しんだが、９月１３日の阪神戦（東京Ｄ）で高橋から対左腕初アーチとなる満塁弾をたたき込むなど、対応力は徐々に向上。大一番で東、ケイの両左腕に進化を示したい。さらにジャクソンからは６月２９日（東京Ｄ）に、昨季ＣＳに続いて正真正銘のプロ１号を放つなど打率３割８厘。慢心なき姿勢で打ち砕く。

「ジャクソンには今年のシーズン最後の対戦でやられている（２打数無安打）ので打っているというより、むしろやり返したいという気持ちでいきます」

発奮材料もある。９月中旬にはやや攻守で精彩を欠いた。同１８日のヤクルト戦（神宮）では途中交代を命じられ、阿部監督にベンチ裏へ呼ばれた。「まだまだレギュラーじゃない。この成績で満足しないで、もっと貪欲さを」などと奮起を促され、決意を新たにした。

「レギュラーを取ったとまだ僕自身も思ってない。これくらいで満足しているとも思われたくもない。もっともっと、という気持ちでやっていこうと思いました。また初心に返れました」

求めるのは勝利だけ。成長著しい背番号４０が攻守でチームに光を照らしていく。

「一番はチームが勝つこと。勝つことを優先に勝つために何ができるかということを常に考えてやりたい」（宮内 孝太）

◆巨人中山の今季のＤｅＮＡ戦

▽６月２９日（東京Ｄ） 両チーム無得点の２回にジャクソンの１５０キロ直球を捉えて、プロ初アーチとなる決勝ソロを右翼席へたたき込んだ。

▽７月１３日（横浜） 両チーム無得点の２回無死一、二塁でジャクソンから先制の左前適時打。試合には敗れたが、存在感を発揮した。

▽９月２７日（横浜） 右飛と一ゴロに倒れて、ジャクソンには２打数無安打に封じられた。それでも、２点を追う９回２死一、二塁で伊勢から中前適時打を放ち、劇的な逆転勝ちに貢献。