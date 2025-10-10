波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）第1話の先行カットが公開された。

参考：Snow Man 向井康二はスーツが似合いすぎ？ ダイアン 津田篤宏ともツッコみ合戦

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

第1話では、花村薫（波瑠）は東大卒業で前職は大手・三ツ橋商事勤務という輝かしい経歴を持つにもかかわらず、転職活動で大いに苦戦を強いられていた。退職した理由を再三問われるが、「キャリアアップのため」と一点張りの薫。だが、三ツ橋商事以上に社格の高い会社はほぼないに等しく、転職エージェントも困り果てていた。ある日、薫は不採用になったはずのRAINBOWLAB社長・日高茉海恵（川栄李奈）から、娘の家庭教師として働かないかと話を持ち掛けられる。見るからに元ヤンオーラが漂う茉海恵は、6歳になる非公表の娘・いろは（池村碧彩）を受験させたいと、薫に高額の報酬を提示するのだった。

そして迎えた家庭教師初日。茉海恵の前では物分かりの良いいろはだったが、薫と2人きりになった瞬間、生意気な発言を連発。高待遇でも辞める人が続出する家庭教師の裏事情が詳らかになる。家庭教師の時間を終え、帰宅した薫のもとに茉海恵からの電話が入る。シッターと行き違いになり、いろはが一人で居ると聞いた薫は、急いで茉海恵の家へ。そこには、物が散乱している中で壁に落書きをするいろはの姿が。薫はいろはを制止しようとするが、その惨状を見てある重大な事実に気付く。

公開された場面写真には、薫が茉海恵の暴れぶりに呆然とする姿や、茉海恵が社長として奮闘する姿、副社長・黒木（向井康二）や謎の男（笠松将）の姿なども確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）