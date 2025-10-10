

無理なダイエットをして体重とともに筋肉量も落ちてしまっているようなケースも糖尿病を発症する要因となります（写真：metamorworks／PIXTA）

糖尿病にとって肥満は大きな要因の1つだ。しかし、太ってもいないのに健診で血糖値が高いと指摘されたり、糖尿病を発症したりする人もいる。特に日本人の場合、その傾向が高いといわれている。

なぜ“太っていないのに糖尿病になる”のか、どのような人に注意が必要なのか。糖尿病専門医の矢野宏行医師に聞いた。

※この記事では糖尿病患者の9割以上を占める2型糖尿病について説明します。

20〜30代で糖尿病を発症

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが不足したり、効かなくなったりして、血液中のブドウ糖の濃度（血糖値）が高くなる病気だ。

インスリンは血液中のブドウ糖を筋肉などに取り込む役割があるため、食後に血糖値が上がりすぎないよう作用する。

しかし、肥満の人が多く蓄えている内臓脂肪の脂肪細胞からは、インスリンの働きが悪くなる炎症物質が分泌されるため、食事によってブドウ糖が血液中に入っても、筋肉などに取り込まれない。その結果、血糖値が高くなる。

ところが、日本では肥満の基準をBMI※25以上としているが、矢野医師は「糖尿病の患者さんは、実際には標準体重の人が多い」と話す。

※BMI（Body Mass Index）=体重（kg）÷身長（m）の二乗

「糖尿病で受診される半数以上の患者さんが、BMIでいうと21〜23くらいの標準体重です。糖尿病は40代くらいから発症しやすくなりますが、最近は20〜30代で太っていないのに糖尿病を発症する患者さんが増えています」（矢野医師）

なぜ太っていないのに糖尿病を発症するのか。矢野医師は、3つの要因を挙げる。

要因1：筋肉量の不足

最も多いのが、筋肉量の不足だ。

「比較的女性に多いのですが、無理なダイエットをして体重とともに筋肉量も落ちてしまっているようなケースです。ブドウ糖はインスリンの働きによって筋肉中に取り込まれますが、筋肉量が少なければ取り込まれるブドウ糖は少なくなりますし、筋肉中に蓄えておく能力も低下します」（矢野医師）

その結果、ブドウ糖が血液中に残り、血糖値が高くなるというわけだ。

日本人の約3割「脂肪肝」もリスク

要因2：脂肪肝

次に多いのが、肝臓に脂肪が過剰に蓄積した「脂肪肝」だ。

日本人の3人に1人は発症しているという報告もある。肥満や酒の飲みすぎが原因になるだけではなく、やせ型で酒を飲んでいなくても、糖質の摂りすぎや運動不足が原因となり、発症する。

「肥満の人と同様、脂肪肝があると脂肪細胞から分泌される炎症物質により、インスリンの効きが悪くなり、血液中にブドウ糖があふれ出るようになります。脂肪肝は腹部の超音波検査などで見つかりますが、健診の血液検査で肝機能の数値が悪い人は注意が必要です」（矢野医師）

要因3：体質的な問題

3つ目の要因が、遺伝的な理由などによって体質的にインスリンの分泌が少ないケースだ。家族に糖尿病の人がいる場合に当てはまりやすい。

矢野医師によると、現在のところ特定の遺伝子が明らかになっているわけではないが、遺伝的に血糖値が上がりやすい体質を受け継いでいることがあるそうだ。

「体質的な要因に加えて、糖質中心の生活を送っていると、早ければ10代で糖尿病を発症する人もいます。特に親が糖尿病だと、子どものころから血糖値が上がりやすい食生活になっている可能性もあるので要注意です」（矢野医師）

そのほか、ストレスや睡眠時間とも関わりが深いという。

「ストレスによって分泌されるストレスホルモン（コルチゾール）が過剰になると、慢性的な高血糖につながります。治療の際に血糖値を24時間モニタリングしていると、平日は血糖値が高く、休日が低い患者さんがいます。平日は、仕事や人間関係のストレスで血糖値に差が出るのかもしれません」（矢野医師）

睡眠時間と糖尿病の関係については、睡眠時間が7時間前後の人と比べて、5時間未満、あるいは8〜9時間を超える人は糖尿病の発症リスクが高いといった研究報告がある。

5時間未満の明らかな睡眠不足は、ストレスホルモンの影響が考えられるが、8〜9時間を超える人は、活動量の低下が高血糖につながっていると考えられている。

健診結果が正常でも糖尿病に？

これまで述べたような要因がある人は、太っていなくても糖尿病の発症リスクが高いということになる。糖尿病は進行するとさまざまな合併症が出現するが、初期には自覚症状がないため、気づかぬうちに進行しやすいのが怖い点だ。

一般的な健診で測定する血糖値は空腹時の値で、以下だと糖尿病が疑われる。

■空腹時血糖値 126mg/dL以上

■ヘモグロビンA1c 6.5％以上

しかし、矢野医師は「空腹時血糖値が正常でも、食後血糖値が高い人は意外と多く、糖尿病を発症している可能性がある」と話す。

食後は誰でも血糖値が上昇するが、インスリンの働きによって1時間くらい経つと血糖値が下がり始め、約2時間後には正常に戻る。一方、食後高血糖の人は、食後1〜2時間で血糖値が急上昇する。

食後高血糖のサインとして、“血糖スパイク”がある。食後に血糖値が急上昇することでインスリンが過剰に分泌され、その影響で血糖値が急降下する現象のことだ。

「血糖スパイクの症状としてよく患者さんが訴えるのは、食後30分くらいから強烈な眠気に襲われ、1〜2時間くらい経つとだるくて動けなくなるといった症状です」と矢野医師。冷や汗をかく、指が震えるといった症状を訴える患者さんもいるそうだ。

「こうした症状に当てはまる人は、食後血糖値を測定することをおすすめします。140mg/dL以上であれば高め、200mg/dL以上だと糖尿病を発症している可能性があります」

食後血糖値を知るには、食後1時間くらいのタイミングで血糖値を測定する必要がある。医療機関以外では、ドラッグストアなどに併設している指先血糖測定を利用したり、自身で血糖測定器を購入して測定したりする方法がある。

「空腹時血糖値が正常でも、食後血糖値が高めであれば、1食の糖質摂取量が多すぎるというサインです。まずは食生活を見直すことをおすすめします」（矢野医師）

特に食事をサッと済ませられる丼ものや炭水化物が中心のコンビニ弁当、ラーメンとミニチャーハンのセットなどは、血糖値が上がりやすいそうだ。こうしたメニューを避けるほか、先に副菜や主菜を食べて、最後に主食を摂るようにすると、食後血糖値の上昇が緩やかになる。

「“糖質を控えるには、カロリーを控えればいい”と考える方がいるのですが、それは誤解です。摂取カロリーを減らしても糖質量が多ければ、血糖値は下がりません。糖分が入っている野菜ジュースや果汁100％ジュース、スポーツドリンクなどの飲みすぎも要注意です」（矢野医師）

「要因別対策」を医師が伝授

血糖値を下げるには運動も有効だ。冒頭で紹介した3つの要因に合わせた対策を挙げてもらった。

●筋肉量が不足しているタイプ

太ももの「大腿筋」や背中の「広背筋」といった大きい筋肉を使ったトレーニングが効果的。スクワットなど、自分の体重を利用する簡単な筋トレで十分なので、できるだけ毎日続けること。2カ月程度続けると血糖値が下がり始める。

●脂肪肝タイプ

やや速めのウォーキングなど、1日30分程度の有酸素運動で、肝臓など内臓についた脂肪を燃焼させる。食後血糖値がピークを迎える手前の食後15〜30分以内にスタートすると、血糖値の急上昇も抑えられる。2カ月ほど続けると、脂肪肝が改善し、血糖値も下がり始める。

●体質的にインスリンの分泌が少ないタイプ

糖質過多の食生活ではなくても、血糖値が上がりやすい。筋肉量が不足している場合と同様に、筋力トレーニングによって血糖値をコントロールしやすくなる。

それでも血糖値が下がらない場合は…

こうした対策をしても食後血糖値が下がらなければ、一度糖尿病専門のクリニックなどを受診したい。医療機関ではより詳しい検査「75gブドウ糖負荷試験」によって、糖尿病かどうかをチェックしてもらえる。



「かつては糖尿病というとインスリンの不足が主な原因と考えられていましたが、近年は糖質過多の食生活によってインスリンが過剰に分泌され続け、それによってインスリンの効きが悪くなっているケースが多いと指摘されています」（矢野医師）

糖尿病は進行すると合併症を発症するほか、脳梗塞や心筋梗塞、認知症などさまざまな病気のリスクとなる。糖尿病を発症していなくても、日常的に血糖値をコントロールすることを意識したい。

（取材・文／中寺暁子）





やのメディカルクリニック勝どき

院長 矢野宏行医師

2006年、日本医科大学卒。日本医科大学内科学教室、国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター研究員、ザ東京タワーズクリニック副院長を経て、2023年に「やのメディカルクリニック勝どき」を開院。日本内科学会内科認定医、日本糖尿病学会糖尿病専門医、日本老年医学会老年科専門医。著書に『ミスター血糖値が教える7日間でひとりでに血糖値が下がるすごい方法』（アスコム）、『自分でできる！薬に頼らない糖尿病の大正解』（ライフサイエンス出版）などがある。

（東洋経済オンライン医療取材チーム）