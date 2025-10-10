俳優の妻夫木聡（44）が9日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（木曜後8・00）に出演。20歳の時に友人との旅行で出会った女性から間違われた人物を明かした。

「60秒だけ憧れの芸能人に会えるモニタリング」企画に登場した妻夫木と女優・松本若菜。松本に対してファンから「芸能人の誰に似ているか?判定するアプリを若菜さん本人にやったら『松本若菜』と判断されるのか知りたい!」と応募があったことを伝えられた。

女性のファンと対面し、判定アプリを使用している光景を見て、妻夫木も「俺もやってみたいな」とポツリ。番組スタッフがすぐに「今持ってきましょうか?」と準備を始めた。

その間に「20歳くらいの時かな。友達と旅行に行って、そうしたらオバ様方が“あっ!あっ!ねっ!あっ!”って言われて」と友人との旅行で正体がバレてしまったことを振り返った。

この反応に妻夫木が「どうもすみません」とあいさつした。だが、女性から「ねっ!あ〜良かったわ。ねっ!小泉孝太郎さん」と間違われていた。これにはVTRをスタジオで見守っていた俳優・小泉孝太郎も大笑い。出演者たちからは「似てるかも」「確かに」といった声があがった。

妻夫木は「いやいや違うよ!」と女性に否定しつつも「孝太郎さんと似てるって言われたことある。孝太郎さんとは兄弟の役もやったことあるので、孝太郎さんって判定されるんじゃないかな」と予想。結果、そっくり度100％で「妻夫木聡」と判定されてスタジオは大盛り上がりだった。