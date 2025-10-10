サッカー日本代表は10日、パラグアイ代表と国際親善試合を行う。9日は試合会場のパナスタで最終調整した。背番号を9から18番に変更したFW上田綺世（27）は元ドイツ代表FWユルゲン・クリンスマンにルーツを持つ「特別な番号」への思いを熱弁した。今季、名門フェイエノールトで8試合8得点と量産する絶好調エースが、心機一転してパラグアイ戦、14日のブラジル戦と続く対南米シリーズに臨む。

今、最も勢いがある。開幕から8戦8発。オランダ3年目で早くも自己最多を更新した上田は、丁寧に体を動かして前日調整を終えた。合流直前に現地メディアから負傷の可能性を指摘されたが、「ケガはしていない」と不安を一蹴。「クラブでの活躍は少なからず（代表）チームの信頼と、自分の自信にポジティブに働いてくれる」。確かな手応えをつかんで代表に乗り込んできた。

背中には、さらなる後押しを受ける。前日8日に背番号18を背負うことが決まった。第2次森保政権で9番に定着も、かねて18番を強く希望してきた。ルーツはクリンスマンにある。父・晃さんが大ファンで、社会人リーグ時代に同じ18番でプレー。そんな父に憧れてサッカーを始めた上田も、昔から「特別な番号」と愛着を持ってきた。「ようやく自分の欲しかった番号をもらえて、それを国と一緒に背負って戦えるっていうのは凄い僕にとっては特別」。鹿島時代や東京五輪でも背負った数字に込み上げる思いがあった。

心機一転した10月。攻撃陣は先月の米国遠征で2試合無得点に終わっただけに、この対南米シリーズで真価が問われる。国際Aマッチ3戦連続無得点となればトルシエ政権の99年以来で、森保ジャパンではワーストの屈辱だ。「1点でも多く取ってチームを助けるのが僕の仕事」と上田。南米相手に通算15試合5得点と強さを誇ったクリンスマンに負けじと、18番の輝きを放つ。

▽ユルゲン・クリンスマン 80年代後半から西ドイツ、ドイツ代表のストライカーとして活躍し、通算47得点。90年W杯では西ドイツ優勝に貢献。スピードあふれるプレーぶりから愛称は「黄金のハヤブサ」。Bミュンヘンや代表で背番号18を愛用し、象徴的な番号となった。03年に現役引退後はドイツや米国、韓国で代表監督を歴任。現在61歳。パン職人だった父を持ち、自身もパン職人の資格を取得している。