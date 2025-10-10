◇東都大学野球 第3週第最終日 東洋大1―0亜大（2025年10月9日 神宮）

3回戦1試合が行われ、東洋大が1―0で亜大を下し、今季初の勝ち点を挙げた。今秋ドラフト1位候補の最速155キロ右腕・島田舜也投手（4年）は4回から2番手で登板して6回を1安打無失点、6奪三振の好投を見せた。亜大は打線が振るわず、8回2安打1失点で完投した斉藤汰直投手（4年）を援護できなかった。

島田がエースとして今季初の勝ち点をもたらした。4回から登板し、6回71球のロング救援で被安打1の無失点。最後は2者連続三振で締めて同じドラフト1位候補右腕の斉藤との投げ合いを制し、「緊迫した試合で勝ちきることができた。みんなの自信になる勝利」と胸を張った。

7日の1回戦では先発で7回無失点。救援陣が打たれ「自分が後ろに回った方がいい」とリリーフを買って出た。120キロ台のカーブを有効に使い、最速151キロの直球が威力を発揮。「真っすぐ一辺倒だと（打者に）張られて打たれる場面が多かった。変化球を交ぜた方がより生きる」。3位以下の4チームが勝ち点1で並ぶ混戦。全勝の青学大と激突する次週へ「力負けしていないと思う」と自信を見せた。

視察した日本ハム・山田正雄スカウト顧問は「真っすぐの威力は素晴らしい。走者を背負ってから制球に苦しむことが多かったが、良くなってきている」と評価を高めた。（小林 伊織）

◇島田 舜也（しまだ・しゅんや）2003年（平15）4月30日生まれ、横浜市出身の22歳。鳥が丘小1年から坂本レッドジャガーズで野球を始め、領家中では横浜泉中央ボーイズに所属。木更津総合（千葉）では2年秋からベンチ入りし、甲子園出場なし。1メートル85、95キロ。右投げ右打ち。