中国が、米国に代わり国際協調の主役になろうと、新たな戦略を打ち出している。

その責務を果たそうというからには、まず言行不一致から改めることが必要だろう。

中国は先月、世界貿易機関（ＷＴＯ）の自由貿易交渉で、優遇措置を受けられる「途上国」の地位を放棄すると発表した。

２００１年のＷＴＯ加盟以来、維持してきた途上国待遇を放棄したのは、自由貿易を支持するために大国としての立場と責任を明確にするのが理由としている。

トランプ米大統領の高関税政策で、世界を発展させてきた自由貿易体制は危機に瀕（ひん）している。中国には、この機に乗じて自由貿易を推進するリーダー役になろうとする思惑があるのだろう。

ＷＴＯは、先進国と途上国が互恵的に発展することを重視している。ルールの一律適用は難しいとの前提に立って、途上国には、自国産業を保護するための高関税や農業補助金などを認めている。

その精神を踏まえれば、中国の判断はむしろ遅すぎたと言うべきだろう。中国は１０年に世界２位の経済大国となり、科学技術の発展もめざましいからだ。

だが中国は、ルールづくりでの途上国扱いを放棄するとしながら、「依然として世界最大の発展途上国である」と主張している。途上国の代表者としての振る舞いを続けるつもりのようだ。

中国は、自由貿易を推進する上で、信頼に足る行動を取っているとは言えない。不公正な補助金を自国企業に投じ、公平な競争を阻んでいると批判されている。

特定の要求を受け入れさせようと輸出入の制限を行う「経済的威圧」も目立つ。まずは、自らの行いを正していくのが筋だろう。

また中国は、地球温暖化問題では、温室効果ガスを過去に多く排出してきた先進国がより重い責任を負うべきだと訴えてきた。

習近平国家主席は先月、３５年の排出量をピーク時より７〜１０％減らす新目標も公表したが、中国の排出量は世界最大で、約３割を占める。先進国の削減努力には遠く大胆な内容になっていない。

トランプ氏が、気候変動対策を「史上最大の詐欺」と非難する中、主導権を握ろうとする策略ばかりが透けて見える。

こうした中国の動きを許しているのはトランプ氏である。自由貿易や地球温暖化問題に背を向けていては、国際秩序の重心が中国へと傾いていきはしまいか。座視していられる状況ではない。