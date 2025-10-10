¡ÖÂÐÅù¤ÎÀº¿À¡×¤Ë¶ì¿´¤·¤¿»°É©Åìµþ£Æ£Ç¤È¤ÎÅý¹ç¡¢ÁÈ¿¥Í»ÏÂ¤Ë¿ÔÎÏ¡Ä»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¡¦ËÙÄ¾¼ù²ñÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Í£Õ£Æ£Ç¡Ë¤¬£±£°·î¤ËÈ¯Â£²£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤ÎËÙÄ¾¼ù²ñÄ¹¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£Õ£Æ£Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë½Ð¿È¤ÎËÙ»á¤Ë¡¢»°É©Åìµþ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Æ£Ç¡Ë¤È¤ÎÅý¹ç¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡þ
¡¡»°É©Åìµþ£Æ£Ç¤È£Õ£Æ£Ê£È£Ä¤¬£²£°£°£´Ç¯£··î¤ËÅý¹ç¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Î´ë²èÉô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¶¨µÄ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤Ï¡¢£Õ£Æ£Ê¶ä¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯³èÌö¤Ç¤¡¢Åý¹ç¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢»°É©Åìµþ£Æ£Ç¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åý¹ç¤Ï¡ÖÂÐÅù¤ÎÀº¿À¡×¤Ç¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Õ£Æ£Ê¶ä¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ä¹Ô°÷¤Îµ¤¼Á¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Åìµþ»°É©¶ä¹Ô¤ÎÃç´Ö¤«¤éÎÉ¤¤»É·ã¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ê»°É©Åìµþ£Æ£Ç¤¬Í¥°Ì¤À¤Ã¤¿¡ËÅý¹çÈæÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢£Õ£Æ£Ê¶ä¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï¿É¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Í»ÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡£»°É©Åìµþ£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¸å¤Ï¿Í»öÉôÌç¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¿È¹Ô¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Å¬ºàÅ¬½ê¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤äÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë´À¤ò¤«¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»ÙÅ¹Ä¹¤ËÅÐÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤¿¡£
¡¡»°É©Åìµþ£Æ£Ç¤È¤ÎÅý¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åý¹ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢£Õ£Æ£Ê¶ä¤äÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÅì³¤¶ä¹Ô¡¢»°ÏÂ¶ä¹Ô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃæÉô¤äÀ¾ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢Åý¹ç¸å¤âµì¹Ô¤ÎÄÌÄ¢¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Î¿®Íê¤ä´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤ê¡¦¤Ê¤ª¤¡¡£±£¹£¸£³Ç¯¡¢»°ÏÂ¶ä¹ÔÆþ¹Ô¡£»°É©Åìµþ£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¿Í»ö¤äË¡¿Í¶ÈÌ³¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡££²£°£±£¹Ç¯¤Ë»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹ÔÉûÆ¬¼è¡¢£²£±Ç¯¤«¤éÆ±¹Ô²ñÄ¹¡£ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡££¶£´ºÐ¡£