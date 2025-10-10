芸能事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」（東京）の所属タレントになりすました偽のＳＮＳアカウントが複数見つかった問題で、警視庁が著作権法違反容疑で捜査を始めたことが、捜査関係者への取材でわかった。

偽アカウントには公式サイトのものと同じ顔写真が使われていたといい、同庁が発信元の特定を進めている。

同社は８月、Ｘ（旧ツイッター）上で所属タレントやグループを名乗る偽アカウントが見つかり、一部はコンサート当日の無料配信をうたって詐欺サイトに誘導していたと発表。７３の偽アカウントの発信者情報をＸ社に開示請求した結果、うち３５の発信元がバングラデシュだったと明らかにしていた。

警視庁は同月、ＳＴＡＲＴＯ社から相談を受け、捜査に着手。犯罪組織が追跡を逃れるため、バングラデシュ国内の端末を攻撃の「踏み台」に使った可能性もあるとみて、ＩＰアドレス（インターネット上の住所）の解析を進めている。

同社は取材に、「ファンが悪質な被害に遭うことを防ぐとともに、タレントが権利を脅かされることなく安心して芸能活動に専念できるよう、毅然（きぜん）とした態度をとっていく」としている。