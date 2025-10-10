「創業の味 生餃子」を開発した餃子計画の李成熙さん。「お客さんの反応がうれしい」と話す＝東京都港区

「創業の味 生餃子」を開発した餃子計画の李成熙（イ・ソンヒ）さんは「当社はもともと生ギョーザにこだわっています」と強調する。一般的な冷凍ギョーザは蒸してから凍らせる。加熱処理した方が賞味期限を延ばせるからだ。生ギョーザを冷凍すると、賞味期限は短くなるが、肉汁や野菜のうまみを閉じ込めることができるという。（共同通信＝浜谷栄彦記者）

1971年に中華料理店として創業。1999年の会社設立後も、ラーメンチェーン店や会員制スーパーに生ギョーザを卸してきた。

味に定評のある生ギョーザを一般向けにも売りたいと考え、2024年9月に、そのまま冷凍した商品を発売。希望小売価格（12個入り）は328円で賞味期限は180日。計画の1.5倍売れている。

原料に使う野菜と豚肉は全て国産で、鹿児島県産の黒酒も使った。かむと口の中に肉汁が広がる。包装で商品の特徴をどう伝えるか悩んだが「あえて調理前の生ギョーザの写真を採用し魅力が伝わるようにしました」

高校まで韓国で育ち、同志社大に留学。2023年1月、餃子計画に入社した。実家ではギョーザに似た韓国の料理マンドゥを家族と手作りした。

「日本の冷凍食品市場を見ると、簡便性を重視する一方で、本格的なおいしさを求める消費者もいることに気づきました」。家庭で味わった味を提供したい。この思いが商品開発につながった。韓国・楊州市出身、25歳。（価格と年齢は2025年8月時点）

餃子計画の「創業の味 生餃子」