ヴォーグのグローバル編集ディレクター、アナ・ウィンター氏とコンデナストのロジャー・リンチＣＥＯが一緒にファッションショーに出席する様子＝２０１９年/Brian Ach/Getty Images

（ＣＮＮ）ファッション誌「ヴォーグ」は今後、「記事や広告の中で新たな動物の毛皮」を扱わないことになった。出版元の米メディア大手、コンデナストがガイドラインを更新した。

ガイドラインは、生活手段や先住民の風習として副次的に取り上げる場合など、「特定の例外」を認めている。同じコンデナスト傘下の高級誌「ニューヨーカー」や娯楽誌「バニティフェア」、男性向け情報誌「ＧＱ」などにも適用される。

その中でも、長年ファッション界屈指の権威とされてきたヴォーグへの影響は最も大きい。業界内で進む毛皮離れを反映した動きだ。

毛皮の人気は何年も前から下り坂をたどってきた。カナダグース、グッチ、ネッタポルテ、ヴェルサーチェ、プラダ、ニーマン・マーカス、マイケル・コースなどのブランドや小売業者はいずれも２０１０年代以降、毛皮製品を段階的に排除すると表明している。

ファッション誌「エル（ＥＬＬＥ）」は２１年１２月、動物の福祉を守り、世の中の好みの変化を反映するためとして、全世界のエディションから毛皮を排除した。毛皮農場は英国やオーストリア、クロアチア、イタリア、ノルウェーなど複数の国で禁止されている。イスラエルは２１年、世界で初めて新たな毛皮の販売を禁止した。

一方で昨年、中国発の動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」上で「モブワイフ」ファッションが流行。これが大きな毛皮のコートやアニマル柄、派手なゴールドのアクセサリーや光沢のある革パンツを取り入れていたことから、若い世代を中心に改めて毛皮への関心が高まった。

ヴォーグは当時、この流行の倫理を問ういくつかの記事を掲載した。着用される毛皮は古着だったりフェイクだったりしたが、見出しには「毛皮が復活した。これは問題だ」との懸念や、「古着の毛皮を着ることは今、社会的に受容されるのか」という問いかけが掲げられた。

同社が毛皮の扱いをやめる決断に至るまでには、９カ月間に及ぶ反毛皮団体「ＣＡＦＴ」の運動があった。

この運動では、動物愛護活動家らがヴォーグ編集者の自宅に張り込み、ロンドンやニューヨークで同誌が開いたイベントの会場周辺でデモを展開。さらに、同誌と提携する店舗に入って抗議行動を繰り広げた。この中には、コンデナストのロジャー・リンチＣＥＯ（最高経営責任者）が取締役を務める米玩具大手マテル傘下の人形ブランド、アメリカンガールも含まれていた。

国際動物愛護団体「ヒューメイン・ソサエティー・インターナショナル（ＨＳＩ）」によれば、毛皮農場は多くの国で禁止されているにもかかわらず、毎年何百万匹もの動物が毛皮を取るために殺されている。

ヴォーグ編集長を最近退いたアナ・ウィンター氏は毛皮好きで、長年にわたり動物愛護活動家らの非難を浴びてきた。０５年に豆腐パイを顔に投げ付けられたことはよく知られている。

ウィンター氏は１９年、ＣＮＮアンカーのクリスティアン・アマンプール氏とのインタビューで業界を非難するのを拒み、「フェイクの毛皮が本物より環境を汚すことは明らかだ」と主張した。

また「私が思うに、元の製品の価値を高めて再利用する『アップサイクル』のアイデアや、使用済みの布や毛皮などで何ができるかについては多くの人々が議論している。毛皮を扱うメーカーが必ず最善の方法に従い、動物を倫理的に扱うようにすることは、メーカー自体の責任だと考える」とも話していた。