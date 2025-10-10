笑顔でゴールテープを切るｄｉａｎａのＡｋｉさん（（Ｃ）ＹＤＢ）

横浜ＤｅＮＡベイスターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「ｄｉａｎａ（ディアーナ）」のＡｋｉさんが、今季限りでチームを卒業する。全力疾走と応援で観客を魅了し続けて５年。レギュラーシーズン終了後にＡｋｉさんは神奈川新聞社のインタビューに応じ、チームの仲間やファンと共に駆け抜けた活動の軌跡を振り返った。

Ａｋｉさんが脚光を浴びるようになったきっかけは、２０２３年から本拠地ゲームで始まった「Ｈｉｓｅｎｓｅ ハマスタバトル」。四回裏終了後に行われるｄｉａｎａとファンクラブ会員によるリレー対決で不動のアンカーとして俊足を披露し、通算１５３勝を挙げた。今や恒例企画として人気を博している。

高校時代に５０メートル走で７秒１を記録。陸上経験はないが、「幼少期から足が速く、徒競走で負けた記憶はありません」。グラウンドでは他のパフォーマンスにも全身全霊を注ぐ。ただハマスタバトルは特別で「やはり勝負事なので絶対に負けたくないですし、独特な緊張感がいまだにあります」。

横浜市出身で両親はベイスターズファン。幼い頃から球場に足を運び、当時の夢はリリーフカーの運転手だった。「ダンスを始めて横浜スタジアムで観戦した際に、きらきら輝くｄｉａｎａを見て私もここで踊りたい！と思いオーディションを受けました」

今年で在籍５年目。最年長メンバーとしてチームをけん引しながら充実の日々を送る。「勝利した時の歓声や雰囲気が大好きで、毎回ぞくぞくする。グラウンド内に立ってファンの皆さまと一緒に歌う『勇者の遺伝子』の時間と景色が本当に好きです」

最も印象に残っているのは昨季の日本シリーズ。「パブリックビューイングでｄｉａｎａもお立ち台に立たせていただいて皆さんと一緒に応援させていただいたことや、日本一になった時の歓声など、横浜スタジアムが一つになった瞬間は今でも鮮明に覚えています」。横浜ＤｅＮＡは今季、２７年ぶりのリーグ優勝こそ逃したものの、２年連続の日本一に挑む。

今月１１日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージは、３年ぶりの本拠地開催。さまざまな感情が交錯するが、今は目の前の活動に集中している。「卒業まで私らしく全力で突き進みます。ｄｉａｎａの活動を通して学んだことを大切に卒業後も（ｄｉａｎａのモットーである）“Ａｌｗａｙｓ Ｆｕｌｌ Ｓｗｉｎｇ”、全力で何事にも挑戦していきたいと思います」。ラストダンスも華麗に舞い、ベイスターズの勝利を後押しする。