¡Ú»ûÅÄ·Ã»Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ºÇ½ª²ó¡Û¥×¥ê¥×¥ê¤È¤ÎÃç¤Ï¡©¡Ö¥Î¡¼¥Ñ¥óÅÁÀâ¡×¤Î¿¿Áê¤Ï¡©
½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉSHOW¡ÝYA¤¬8Æü¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌµ¸Â¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£30¼þÇ¯¤«¤éÂ³¤¯Î®¤ì¤ò¤¯¤à¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¤ÎÌ¾¶Ê¤òSHOW¡ÝYAÉ÷¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£½÷À¥Ð¥ó¥É¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤ëSHOW¡ÝYA¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È»ûÅÄ·Ã»Ò¡Ê62¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢40Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤Î¿¿µ¶¤â³ÎÇ§¤·¤Ä¤ÄÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û
¡Ý80Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢Åö»þ¤Î½÷À¥Ð¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ÐSHOW¡ÝYA¤ÈPRINCESS PRINCESS¡Ê°Ê²¼¡Ö¥×¥ê¥×¥ê¡×¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²»³ÚÀ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í
»ûÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤â°ìÀ¸·üÌ¿²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¤ä¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¤Ë¸þ¤±¤¿²»³Ú¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢SHOW¡ÝYA¤Ï¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤è¤êÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ç¡Á¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹ÅÇÉ¤Ê¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¡ÝÅö»þ¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¡£¡ÖËÜÅö¤ÏSHOW¡ÝYA¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½÷À¥Ð¥ó¥É¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹
»ûÅÄ¡¡¤½¤ì¤ÏÅö»þ¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð»ä¤Ï¥«¥ë¥á¥ó¡¦¥Þ¥¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤µ¤ó¤Î¸å¤ò·Ñ¤°¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¡¢·Ñ¤²¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»ä¤Ê¤ó¤«¤ÎÀ¤Âå¤Î½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò²Î¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¼Á¤¬°ã¤¦¤È¤«¤ÇÄü¤á¤Æ¤ë¿Í¤â·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ý¥×¥ê¥×¥ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡©
»ûÅÄ¡¡ÉáÄÌ¤Ë°û¤ß¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤«Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤È¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤·¡£Â¿Ê¬¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÖVS¡×¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡Ý40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë½÷À¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó
»ûÅÄ¡¡¤½¤¦¤«¤â¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥×¥ê¥×¥ê¤¬Çä¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥×¥ê¥×¥ê¤ÎÊý¤¬Àè¡©
»ûÅÄ¡¡Çä¤ì¤¿¤Î¤ÏÀè¤À¤·¡¢Ëç¿ô¤ÏÁ´Á³¾å¤Ç¤¹¡£Ï·¼ãÃË½÷²Î¤¨¤ë¤¾¡¢¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡Ý¤¢¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤´Ö¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥Î¡¼¥Ñ¥óÅÁÀâ¡×¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó
»ûÅÄ¡¡¤¢¡Á¡¢¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï²¿Ç¯¤À¡©¡¡80Ç¯Âå¤Î¸åÈ¾¤«¤Ê¡£¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤â¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¤ò¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö²¼ÃåÍú¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ã¤³°¤¤¡£Àþ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³°¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ËT¥Ð¥Ã¥¯¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³°¤¤¤Ê¤éÍú¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¤Î»þ¤Ï¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ý¼ÂºÝ¤Ë¥Î¡¼¥Ñ¥ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
»ûÅÄ¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤È¤«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Çò¤¤°áÁõ¤Î»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¼Ãå¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£1ÅÙ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Æ©ÌÀ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥«¥á¥ê¥Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¤Ï»äÉþ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¤Ç¡¢²¼¤«¤é¥«¥á¥é¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ¾É¨¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ï¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤éÅÁÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â50ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÍú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä
»ûÅÄ¡¡¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤¦¤½¡£Îä¤¨¤ë¤ó¤Ç¡ª¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡ÝÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£º£¸åSHOW¡ÝYA¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
»ûÅÄ¡¡SHOW¡ÝYA¤Ë¤·¤«Êâ¤±¤Ê¤¤Æ»¤¬Â¿Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤ÊÆ»¤«¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡£º£¤Ï¡Ö100 LIVE AGAIN¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Î1ËÜ1ËÜ¤ò³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¸¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë100ËÜÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤ºº£¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ï¡¢¤Þ¤¿²¿¤«ÌÜÉ¸¤òºî¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ý½÷À¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀè¿Ø¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹
»ûÅÄ¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð³èÆ°¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ»¤ò°ì±þºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢°ã¤¦Æ»¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤ê¤â¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡£
¡Ý¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¼þÇ¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï²Î¤¦¡Ä¤Ê¤É¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡©
»ûÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£²Î¤¨¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬º£Æü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡ÌÀÆü½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©¡¡10Ç¯Àè¤Ê¤Î¤«¡©¡¡20Ç¯Àè¤Ê¤Î¤«¡©¡¡100ºÐ¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½Ì¿¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤«¤é¡£¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÝÂÎ¤¬³Ú´ï¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡£¤½¤³¤Ø¤Î¥±¥¢¤Ï¡©
»ûÅÄ¡¡°ì±þ¤Í¡¢¤ª¼ò¤Ï¤Í¡¢¤ä¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡Ý¤½¤Î¾Ð¤¤¤Ï¡Ä¡©
»ûÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¼ò¤ÏµîÇ¯¤Î10·î¤«11·î¤°¤é¤¤¤«¤é¡£Àµ·î¤Î»°¤¬Æü¤À¤±¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ã¤Á¤ã¿²¡¢°û¤ó¤¸¤ã¿²¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏËÜÅö¤Ë1Å©¤â°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ê¤«¤±¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£Á°¤Î100ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ï¡È¥«¥ì¡¼ÃÇ¤Á¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¼òÃÇ¤Á¡É¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤ª»Å»ö¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì°Ê³°¤Ï´ðËÜ¡¢¤ª¼òÃÇ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÂÎ·Á¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä
»ûÅÄ¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡²¿¤â¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀÎ¤Î°áÁõ¤Ê¤ó¤«´Ý¤Ã¤¤ê¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡¤¿¤À¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÏÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤³¤Î10·î¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
»ûÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖOUTER LIMITS¡×¤È40¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌµ¸Â¡×¤ÎÃæ¤«¤é¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Á´¶Ê¤ä¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¶ËÎÏ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤â²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
»ûÅÄ¡¡»à¤Ì¤Þ¤ÇÀÄ½Õ¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¡ª