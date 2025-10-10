巨人・大勢投手（２６）が１１日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）ＤｅＮＡ戦（横浜）で、レギュラーシーズンでは一度もなかった３連投も辞さない覚悟を口にした。９日、東京Ｄで行われた全体練習に参加。阿部監督も同じく２連投までだった守護神・マルティネスとともに「いってもらうよ」と明言した。今季、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した右腕が、下克上突破へフル回転で腕を振る。

全てはチームが勝ち上がるため。大勢が阿部監督の３連投解禁指令に鋭く反応した。その表情はいつにも増して、たくましかった。

「シーズンが終わって間も空いているので、体の方は大丈夫。そういう状況になれば、しっかりと投げたいなっていうか、しっかりパフォーマンスを発揮したい」

今季、レギュラーシーズンでの３連投はないが不安はない。昨季も同様にＣＳで解禁され、ＤｅＮＡとのＣＳ最終Ｓ第５戦（東京Ｄ）で３連投。２戦連続セーブをマークしている。「常に１試合１試合が新しい試合っていう気持ちでやっていたので、そういうつもりで今回もやりますし、初戦をしっかり取ることが大事。パンパン！って決められるように初戦をしっかり取りたい」と力強く話した。

今季はルーキーイヤーの２２年から担ってきた守護神の座をマルティネスに譲り、主に８回を担ってきた。６２試合で８勝４敗、防御率２・１１で球団新記録の４６ホールド、５４ホールドポイントをマーク。阿部監督の指令通りに最優秀中継ぎのタイトルを獲得した。

だが葛藤ももちろんあった。「クローザーから８回になって、いろいろな思いもありました」と話すと続けた。「客観的に見ても、ライデルを見たら僕が９回を投げるのはなかなか難しいと感じた。積みあげてきた（実績の）差や投げているボールを見て。そこで切り替えて、チームが勝てばなんでも良かったので、任せられたところでしっかりと１年間やれたのは良かった。絶対的守護神なのでそこにつなげれば大丈夫って気持ちで投げていた」。マルティネスの存在は大勢にとっても精神的支え。ＣＳでも“タイマルリレー”でチームに勝利を導く。

負ければ即シーズン終了。すでに短期決戦モードに切り替わっている。「１球１球大事になってくるので集中して投げたい。短期決戦なので、最初からしっかり飛ばしていけるように」。しびれる戦いが間もなく幕を開ける。（水上 智恵）

◇大勢の３連投

▼２２年９月２１日ＤｅＮＡ戦（横浜） １点リードの９回に登板して、プロ初の３連投。１回無失点２Ｋで新人最多３７セーブに王手をかけた。

▼２３年５月１３日広島戦（東京Ｄ） １点リードの９回に３連投に臨むも、先頭打者への四球から１死三塁のピンチを招いて同点に追いつかれた。プロ初の２戦連続セーブ失敗。

▼２４年１０月２０日・ＣＳ最終Ｓ第５戦ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ） ２４年初の３連投。１―０の９回に登板し、１死から２四死球で一、二塁のピンチを招くも、宮崎を空振り三振、代打・筒香を中飛に仕留めて役割を全う。

◆巨人投手の３日連続登板 巨人投手の今季の連続登板は３日が最多。船迫が８月１５〜１７日、９月２６〜２８日の２度、ケラーが８月２１〜２３日の１度、田中瑛が９月９〜１１日の１度、宮原が９月２６〜２８日の１度で４人５度。９月２６〜２８日は船迫、宮原の２人が同期間に３日連続登板している。