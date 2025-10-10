日本高野連と全日本大学野球連盟は９日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人が公示され（同日午後５時時点）、前年比は高校生３５人減、大学生は１４人増だった。提出者は２３日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。

＊ ＊ ＊

ドラフト１位には主に大学生が名を連ねそうだ。一番の目玉は創価大の強打者・立石正広内野手。逆方向にも打てる希少な右のスラッガーで、５０メートル６秒０の俊足に加え、二塁や三塁、外野も守れることから大抽選は不可避だ。当たりくじの可能性は決して高くない中、立石で行くのか、あるいは他の候補で行くのかが、まずは決断のポイントになる。

左打者では明大の小島大河捕手、青学大の小田康一郎内野手も高評価。小島は「打てる捕手」として人気で、小田は東都５連覇中のチームを勝たせてきた勝負強さが際立つ。即戦力のショートなら東海大の大塚瑠晏（るあん）。守備範囲も広く、走攻守３拍子そろう。

大学生投手では右なら青学大・中西聖輝、早大・伊藤樹、亜大・斉藤汰直、東洋大・島田舜也らが１位候補。この秋、評価をグッと上げてきた花園大・藤原聡大は投げっぷりの良さが魅力。左なら明大のエース・毛利海大が１位候補になる。

高校生は最速１５８キロを誇る健大高崎の右腕・石垣元気が一番人気。社会人では鷺宮製作所の最速１５２キロ左腕・竹丸和幸に即戦力として熱視線が注がれる。今秋ドラフトから対象選手となる米スタンフォード大の強打者・佐々木麟太郎に行く球団はあるのか。各球団の戦略に注目したい。（編集委員・加藤 弘士）