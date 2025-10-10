オリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が９日、１１日に開幕するＣＳ第１ステージ（Ｓ）の日本ハム戦（エスコン）で「お祭り男」に名乗りを上げた。今季は日本ハム戦でカード別最高となる打率３割３分３厘を記録し、エスコンでも同４割１分７厘。「相性とかも味方につけて、ヒーローになるという気持ちでチームに貢献したい。そこしかないと思う」と正遊撃手が早くも“その気”になった。

「何で打てているかは分からないけど、打球がヒットになっているイメージはあります」。第１Ｓで対戦が予想される伊藤に８打数無安打と封じられているものの、北山には１４打数７安打の打率５割。「永遠に食べられるぐらい好きです」と日本ハム商品のシャウエッセンと同様に、好物は遠慮せず食らうつもりだ。

この日は空路で札幌へ移動。岸田監督も「何人でも『お祭り男』は出てきてほしいですね」と要望した。侍ジャパンの強化試合では選外となり「僕の結果だと思う。（代表への）アピールという気持ちも持って活躍したい」と前を向いた。一昨年のＣＳ最終Ｓでも打率３割。有言実行で、持ってる男になる。（長田 亨）