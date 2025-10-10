¡ÚÃæÆü¡Ûº´Æ£Î¶À¤¤¬°ÜÀÒ¤«¤é¤ï¤º¤«£´¤«·î¤ÇÀïÎÏ³°¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢À®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾
¡¡ÃæÆü¡¦º´Æ£Î¶À¤ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£¹Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡£À¾Éð¤«¤é£¶·î¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¡¢¤ï¤º¤«£´¤«·î¤ÇÂàÃÄ¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
¡¡£¶·î£±£·Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î£²»þ´Ö¸å¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£°ÜÀÒ½é°ÂÂÇ¤È½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢³èÌö¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï£²£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£·ÎÒ¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢À®ÀÓ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¡ÊÀïÎÏ³°¤ò¡Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡À¾Éð¢ªÆüËÜ¥Ï¥à¢ªÀ¾Éð¢ªÃæÆü¤È¡¢£µÇ¯´Ö¤Ç£³ÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò·Ð¸³¡£ºòÇ¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£¹£³»î¹ç¤Ç£·ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¿²Ë·¤Ë¤è¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç£³·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£Ê¡±Ê¡¢¹â¶¶¼þ¤é»°ÎÝ¼ê¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µßÀ¤¼ç¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£