

複数の大規模プロジェクトが同時進行する品川駅（画面左）周辺。右下が「シナガワグース」（旧ホテルパシフィック東京）の跡地（記者撮影）

京浜急行電鉄は東京都心から羽田空港、横浜・三浦半島方面へ路線を延ばしている。

その都心側のターミナルとなるのが品川駅だ。北に1つ隣の泉岳寺から都営浅草線へ乗り入れ、新橋や東銀座、日本橋、浅草などに乗り換えなしで行ける列車が走る。さらには京成電鉄との相互直通運転によって成田空港とも直結している。

駅周辺で再開発プロジェクト

品川駅には京急のほか、JR在来線の東海道線・横須賀線・京浜東北線・山手線と東海道新幹線が乗り入れる。将来的にはリニア中央新幹線や、延伸計画が進む東京メトロ南北線の駅も設置される予定だ。

駅周辺では複数の大規模プロジェクトが同時進行している。その1つが高輪3丁目の品川駅西口地区。5月に「京急品川開発プロジェクト」が駅に近い「A地区」で着工した。

京急が泉岳寺延伸・都心乗り入れを果たした3年後、1971年に「ホテルパシフィック東京」として誕生し、のちに商業施設「SHINAGAWA GOOS（シナガワグース）」に改装されて多くの人に親しまれた建物の跡地だ。

ホテルパシフィック東京は地上30階、地下3階。客室数は1000室を誇った。設計は新宿駅西口広場や小田急百貨店などを手掛けたことで知られる坂倉準三氏創設の坂倉建築研究所が担当した。

複数の宴会場やレストラン・バーを備え、当時の京急が社運をかけて建設した高級ホテルだった。俳優の高倉健さんをはじめ、各界の著名人が利用していたことで知られる。セラーバー「エルベンセドール」や、最上階のスカイラウンジ「ブルーパシフィック」も評判を呼んだ。



営業最終日のシナガワグース＝2021年3月31日（記者撮影）

晩年は「シナガワグース」に

ホテルは2010年9月に設備の老朽化などを理由に営業を終了。翌2011年4月に、その館内施設を活用して宿泊特化型の「京急EXイン品川駅前」（のちに「京急EXホテル品川」）や婚礼会場が入るシナガワグースに生まれ変わった。屋外プールは釣り堀に転用された。

宿泊特化型とはいえホテルパシフィック東京時代の豪華な内装を引き継ぎ、品川駅から国道15号（第一京浜）を渡ってすぐ、という立地のよさも手伝ってビジネス客らに人気だったという。そのシナガワグースも再開発を前に2021年3月末に営業を終了した。

シナガワグースの跡地は京急がトヨタ自動車を共同事業者として、地上29階・地下4階、高さ152mのオフィス（7〜22階）やホテル（23〜29階）、MICE施設などから成る超高層ビルを建設する。竣工は2029年を予定。オフィスにはトヨタの「新東京本社」も入ることになる。

京急電鉄品川開発推進部の課長補佐、桑原和希さんは「かつてホテルとしてたくさんの人を迎え入れてきた場所を、さまざまな用途でこれまで以上に利用してもらえるようにグレードアップさせていきたい」と強調する。



シナガワグースの跡地では超高層ビルの建設工事が2025年5月に始まった（記者撮影）

西武不動産が主体となって進める西隣の「B-1地区」には現在、「グランドプリンスホテル新高輪」が建っている。こちらも高さ約140mの大規模な複合施設に建て替えられる。2028年度の着工、2032年度の竣工を予定する。

かつて京急の本社もあった泉岳寺駅周辺には、京浜東北線・山手線の高輪ゲートウェイ駅が2020年3月に開業。その後、駅周辺の再開発が進み、2025年3月に「TAKANAWA GATEWAY CITY（高輪ゲートウェイシティ）」第1期の「まちびらき」を迎えた。9月には約180店舗となる「ニュウマン高輪」が本格開業。2026年3月には高輪ゲートウェイシティのグランドオープンを予定する。

京急線と品川駅も大がかりな改良工事が進む。現在は2階部分にある京急のホームをJR在来線や東海道新幹線と同じ地上に下ろす難工事だ。

現在は京急線をくぐっている東西自由通路の階段をなくしてフラットに移動できるようになるほか、ホームが2面3線から2面4線に増え、列車増発が可能になる。さらに国道15号をまたぐ歩行者デッキで自由通路と西口エリアとをつなぐ計画だ。

駅も周辺も大変貌中

地上駅である1駅南の北品川駅は高架化し、品川駅との間に新幹線とJR線を越える新たな橋梁を架けることで渋滞の原因となっている踏切を除却する。鉄道施設上空に超高層ビルなどを建設する「品川駅街区地区」のプロジェクトもある。



京急線の連続立体交差事業や駅改良工事が進む品川駅（記者撮影）

京急の前身の1つ京浜電気鉄道は1925年、それまで「品川駅」としていた現在の北品川駅付近から高輪への乗り入れを果たした。それから100年がたったいま、都心側のターミナル周辺は大きく変化を遂げようとするまっただ中にある。



