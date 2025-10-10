ヤクルトは９日、来季の１軍監督に池山隆寛２軍監督（５９）が就任すると正式発表した。複数年契約とみられる。球団は今秋ドラフト１位候補の筆頭に創価大の立石正広内野手（２１）を挙げており、複数球団による抽選となれば、新指揮官がくじ引き役を務めることが濃厚。自らの手で当たりくじを引き、アマ球界屈指のスラッガーを「ブンブン丸２世」へと育て上げる。

現役時代は豪快なスイングで「ブンブン丸」の愛称で親しまれた池山監督は通算３０４本塁打を誇り、３度のトリプルスリーを達成した山田をはじめ、今季途中から１軍の戦力として開花した伊藤、赤羽、北村恵らを育ててきた。選手の長所を伸ばし、的確な助言を与える指導方針で６年間の２軍監督時代に多くの選手を１軍に送り込んだ。

そんな新指揮官に大きな“ミッション”が降ってくるかもしれない。球団はドラフト１位候補に青学大の大学日本代表・小田、健大高崎の１５８キロ右腕・石垣らをリストアップしているが、今オフにポスティングシステムによるメジャー移籍を表明している村上の“後継者”となり得る創価大・立石にピカイチの評価をしており、競合覚悟で指名に動く可能性が高い。

リーグ戦通算１５本塁打を誇り大学日本代表でも４番を張ったアマナンバーワン打者の交渉権を引き当て、仮に入団するとなれば、ここは池山監督の手腕の見せどころだ。「令和のブンブン丸」と呼ばれるようなスケールの大きな選手に育てることが求められる。

１０日に都内で就任会見に臨む新監督。２週間後に迫るドラフト会議で“ヤクルトの恋人”を引き当てる。