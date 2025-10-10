裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。満鉄と結んだ江蘇米の大型契約を一方的に打ち切られた太郎だが、目先の利益よりも信頼と長い縁を選び、潔く契約解除を受け入れた。その態度は満鉄との関係を深め、後に新たなビジネスチャンスを呼び込む結果につながっていく。「損して得を取る」とは、目の前の勝利を手放す勇気をもって、さらに大きな勝利をつかむこと。未来を見据えた太郎ならではの大局観だった。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。

「損して得を取る」

とっさに働く、大局観

江蘇米の輸入計画は、上海での挫折を経て、南満州鉄道（満鉄）との間で大型契約へと実を結びました。年間5万石という大口契約。しかし、それも長くは続きません。世界恐慌とそれに伴う米価の暴落により、満鉄は契約の打ち切りを通告してきたのです。

普通であれば怒り、当然の権利として損害賠償を求めたくなる状況でした。実際、満鉄理事の松本烝治も頭を下げながら「訴えられれば法的には君が勝てる」とまで口にしています。それでも太郎は静かにこう言いました。

「わかりました。私の立場を慮ってくださっただけで十分です」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）