【日本代表のパラグアイ戦スタメン予想】三笘＆久保を欠く緊急事態。両WBは“町田コンビ”を起用か。１トップは８戦８発の上田ではなく…
日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と国際親善試合を戦う。
FIFAランキングでは、日本の19位に対して、パラグアイは37位と高くないが、強豪がひしめく北中米ワールドカップの南米予選をわずか10失点（18試合）で突破した実力国だ。
その難敵との一戦に、森保一監督は、どんなメンバーを送り出すのか。中３日で、W杯６度の優勝を誇る王国ブラジルとの一戦が控えており、その大一番により主力を起用するだろう。W杯で優勝を目指すのであれば、ブラジルのような列強国と真っ向勝負をして、自分たちのサッカーがどこまで通用するかを確認する必要があるからだ。
必然的に、パラグアイ戦では比較的代表歴の浅い選手が多くピッチに立つと読む。
スターティングメンバーを予想すると、まずGKは正守護神の鈴木彩艶（パルマ）がブラジル戦に回り、９月のアメリカ戦で躍動した大迫敬介（サンフレッチェ広島）になるのではないか。Jリーグでビッグセーブを連発している早川友基（鹿島アントラーズ）を“フル代表デビュー”させる可能性もある。
冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、そして板倉滉（アヤックス）と怪我人が続出している最終ラインは人選が難しい。
現状のメンバーで最も軸になるだろう渡辺剛（フェイエノールト）はブラジル戦で使うとみて、右から橋岡大樹（スラビア・プラハ）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、瀬古歩夢（ル・アーブル）の３バックと見立てた。E-１組から生き残った安藤智哉（アビスパ福岡）や、６月にデビューを飾った鈴木淳之介（コペンハーゲン）の起用も考えられるが、谷口と橋岡は約１年間代表から遠ざかっていた状況もあり、常連組の瀬古は入れておきたい。実際、居残り練習では、このトリオが並んでクロスを跳ね返すトレーニングをしていた。
キャプテンの遠藤航（リバプール）と守田英正（スポルティング）という主軸２人を欠くダブルボランチの一枚は、その２人に次ぐ３番手格の田中碧（リーズ）。相棒は、守備力に長けた佐野海舟（マインツ）はブラジル戦に回るとみて、藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）になるのではないか。
ウイングバックの右は、アメリカ戦に続いて望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）が連続先発か。堂安律（フランクフルト）はブラジル戦、伊東純也（ヘンク）はシャドーで起用されると予想した。
怪我で三笘薫が不在の左ウイングバックの人選も注目。アメリカ戦で先発した前田大然（セルティック）も左足の張りを訴えて前日練習で別メニューとなっており、スターターはないだろう。
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）をブラジル戦で起用すると考えると、望月の同僚である相馬勇紀（FC町田ゼルビア）が有力だ。唯一の初招集となった斉藤光毅（QPR）をいきなりスターターで試す可能性もある。
２シャドーは、左足首の怪我を抱えている久保建英（レアル・ソシエダ）は別メニューが続いており、欠場が確実。プレッシングに定評がある南野拓実（モナコ）もブラジル戦要員とみて、伊東と鎌田大地（クリスタル・パレス）をチョイスした。
今年の３月以降は守田が招集されていないなか、鎌田が出場しないと攻撃がコントロールできていない印象がある。久保の状態次第だが、クラブで好調のMFは、２試合連続でスターティンググリストに名を連ねる可能性が高い。
伊東は現代表の主戦場である右ウイングバックでの出場ももちろん想定されるが、他の選手との兼ね合いもあり、アメリカ戦でも務めたシャドーに配した。
最後に１トップだ。オランダリーグで８試合８得点と絶好調の上田綺世（フェイエノールト）はやはりブラジル戦に回るだろう。アメリカ戦では小川航基（NEC）にチャンスを与えたため、今度は町野修斗（ボルシアMG）を抜擢する可能性もあるが、堅守のパラグアイを相手にボックス内でより勝負できる小川を選んだ。
以上の11人であれば、状況に応じて、望月が最終ラインまで下がり、４−２−３−１にも可変できる（瀬古はアメリカ戦で後半頭から左SBで出場）。実際、練習の中でも４バックでクロス対応やビルドアップの確認をする場面もあった。
森保監督がこの２試合をどうマネジメントするのか。注目したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
