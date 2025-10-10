◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦 ドジャースーフィリーズ（2025年10月9日 ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦の試合前に会見に応じ、意気込みを語った。

2勝0敗で迎えた第3戦。先発・山本由伸投手が4回0/3を投げ、6安打3失点で降板し、ポストシーズン初黒星を喫した。試合は2−8の大敗だった。

第4戦を前に指揮官は先発・グラスノーの後に第2戦で先発したスネルをブルペンで使う可能性を問われると「ない。今日はその予定はまったくない」と否定。グラスノーには「今日は、勝負モードに入り、自分の球を信じて投げることが大事だ。今夜はやってくれると信じている」と期待を寄せた。

2勝1敗といまだ有利な状況だが「今日は勝ちに行く試合だ」とし「明日は休みだし、使えるリソースは全部使う。全力で勝ちに行く」と総力戦で勝ちにいくとした。

第3戦でシュワバーが本塁打を放つなど、主力3人が大暴れしていたが「攻め続けることが必要だ。相手は良い打者だから、良いカウントで勝負しないと痛い目に遭う。グラスノーは今夜の試合にふさわしい投手だ。彼を信じている」と右腕を信頼した。