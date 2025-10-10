ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２９８ドル安 シカゴ日経平均先物は４万８７１５円
NY株式9日（NY時間15:23）（日本時間04:23）
ダウ平均 46303.45（-298.33 -0.64%）
ナスダック 22995.94（-47.44 -0.21%）
CME日経平均先物 48715（大証終比：-85 -0.17%）
欧州株式9日終値
英FT100 9509.40（-39.47 -0.41%）
独DAX 24611.25（+14.12 +0.06%）
仏CAC40 8041.36（-18.77 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.593（+0.013）
10年債 4.140（+0.023）
30年債 4.725（+0.018）
期待インフレ率 2.357（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（+0.024）
英 国 4.745（+0.036）
カナダ 3.198（+0.008）
豪 州 4.349（-0.014）
日 本 1.690（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.34（-1.21 -1.93%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3980.50（-90.00 -2.21%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121055.56（-1847.99 -1.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1853万8448（-283001 -1.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
