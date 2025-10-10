ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」が、きょう10日に開幕する。「イイ値」担当の本間正則記者は地元・福岡支部の大橋栄里佳（43）に注目した。

ついについに栄冠に輝いた。4節前の8月5日、尼崎G3オールレディース優勝戦。大橋は2コース差しを届かせ、同じく初Vを狙った米丸乃絵とのデッドヒートを制し「1回でもできるのかなあと思っていた」と言う優勝を成し遂げた。デビューから22年4カ月目の美酒だ。

「かなりホッとした。エンジンが出ていました。最近は引きがいい。自分では叩けないようなペラの形をしているエンジンを引くことが多くて。それで勝率も上がっていると思います」

26年前期適用勝率は5.27。25年後期適用勝率が4．71で、現在は4期連続の4点台。確実にリズムが上がっている。V後で初めて地元水面に戻ってきた。

「A2（推定）ボーダーは5.46ですか。あと2節。なかなか厳しいだろうけど、少しでも舟券に絡んで、少しでも勝率を上げたいですね」

8期ぶりのA級復帰も諦めていない。前検日は「走り出せば悪くない」のジャッジ。「欲しい部分」の中間速を上向かせて、得意の地元で勝率爆上げを狙う。初日からアクセル全開だ。

【本間の買い目】5R、平山智加に迫る。＜1＞＜2＞＜3＞と＜1＞＜2＞＜4＞で、＜2＞＜1＞＜3＞と＜2＞＜1＞＜4＞も一考。11Rは＜3＞から＜1＞＜4＞＜5＞＜6＞の2、3着。