ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」が、きょう10日に開幕する。。

絶好枠の渡辺優がエース9号機を獲得した。あとは自身との戦い。スタートを決めてインから誰も寄せ付けない速攻劇だ。上々の感触だった小野が次位争いを優勢に運ぶ。前節Vと乗れている松尾が、ダッシュ利かせて内枠トリオに襲いかかる。寺田千は小野を止めて俊敏に差し込みたい。

＜1＞渡辺優美 ペラを見ただけ。比較は分からないけど、体感的には悪くなかった。いいエンジンだし、間違いないと思っている。

＜2＞寺田千恵 Cランクという感じ。むちゃくちゃやられることはないけど、行き足の先で少しやられるかなという感じ。

＜3＞小野生奈 班で出ることはなかったけど、出られることもなかった。回った後が力強い感じがした。前操者と体重差もあるし、しっかり合わせていきたい。

＜4＞松尾夏海 直線は少し余裕があって良さそうだけど、めちゃめちゃ乗りにくい。握り込みも不安定。ペラを見て考えるけど、この乗り心地のままだったら叩く。

＜5＞小芦るり華 1回乗ってみて自分の好きな感じではなかったのでペラを叩いた。反応があった。下がったりはないけど、回り足が軽くて水をかいていない。

＜6＞刑部亜里紗 良くないというよりヤバいという感じ。直線もターン回りも厳しい。ペラもだけど整備が必要だと思う。