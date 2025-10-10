ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は9日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう10日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

5節連続で蒲郡での優出を決めた平本。さすがは勝手を知る地。アドバンテージがあることをうかがわせている。準優でインから押し切ったように、逃走するための動きは完備。インを守ってスタートに集中していくだけだ。2021年6月8日の66周年記念以来となる当競走2Vに、3月28日の当地一般戦以来となる今年2度目の優勝を狙う。深谷は平本が少しでも失敗すれば間髪入れず差し切りへ。末永はパワーで負けていない。ワンチャンスに懸ける。高橋は末永の出方を見てになるか。井口と瓜生は展開次第に。

＜1＞平本真之 スタート練習後にちょっとペラを叩いたけど、良くない方向に出た感じ。優勝戦に向けては整備も考えます。今節に関しては流れは良く来ています。絶対に勝ちたい。

＜2＞深谷知博 全体的にバランスが取れて、いいかな。伸びとかで、そんなにやられないと思います。操縦性が自分好みです。

＜4＞高橋竜矢 行き足を中心に上位レベルです。前検から良くて新品リングを入れたら上向きましたね。優勝戦でもやられることはないと思います。

＜5＞井口佳典 チルトを下げてから良くなっていますね。バランスが取れて悪くないです。上位の次くらいですね。

＜6＞瓜生正義 ターンの感じは節間を通して、バランスを考えるとつながっているし、体感は合っていましたね。威張れる足はないけど、スタートは決めやすい。展開があれば突ける足はあります。