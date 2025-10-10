松阪競輪の開設75周年記念「蒲生氏郷杯王座競輪」（G3）が、きょう10日に開幕する。初日メインは12R特選だ。

SS4人に、それぞれラインができての細切れ戦となった。好位置確保からレースをコントロールしそうな古性を本命視。大会3連覇を目指す郡司との力勝負に発展か。＜1＞＝＜2＞が読みスジだ。犬伏は車番こそ悪いが、松本貴の好援護がプラス材料。単騎の浅井は脚温存からの一発が期待できる。

＜1＞古性優作 共同通信社杯もお客さんに迷惑をかけてしまったし、今年は近畿の中で自分だけ活躍できていない。力不足。毎日練習するしかないけど、5日目にまた肩鎖関節を痛めて、練習強度を落とした分の不安がある。自力自在。

＜2＞郡司浩平 青森記念は気持ちを切り替えてしっかり走ることができたし、引き続きいいと思う。自力。

＜3＞新山響平 青森記念決勝はホームが仕掛けるタイミングだった。練習ではしっかり乗り込めたし、長い目で見て、少しずつレベルアップしたい。自力で。

＜4＞浅井康太 中3日でやれることをやってきた。腰の痛みもだいぶなくなったし、前回よりは良くなっていると思う。古性君とちゃんと話をして、自分でやることにしました。

＜5＞犬伏湧也 奈良（向日町記念）は内容的にも良かったと思う。今回も引き続きいいと思います。松阪は初めて。自力で。

＜6＞渡部幸訓 F1の3連戦はやりたいことをやって、練習も積めた。状態的には、まずまず。新山君へ。

＜7＞武藤龍生 前回の大宮は落車の影響をめちゃくちゃ感じた。5、6割のデキだったと思う。今回はケアも練習もできたので前回よりはいい。郡司君へ。

＜8＞村田雅一 支部の街道合宿や岸和田に行って南修二さんにアドバイスをもらったり、充実した練習ができた。古性君へ。

＜9＞松本貴治 地区プロはエリミネーションで優勝。練習もできた。犬伏君へ。ちぎれないように。