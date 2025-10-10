テイラー・スウィフト、結婚式のスピーチで“長年の親友”セレーナ・ゴメスをイジる

テイラー・スウィフトが、セレーナ・ゴメスの結婚式のスピーチで、過去のファッションをイジっていたようだ。



先月行われた、セレーナとベニー・ブランコの結婚式の披露宴で、スピーチを担当したというテイラーは、長年の親友らしい話をしたことを明かしている。



「ザ・トゥナイト・ショー・ウィズ・ジミー・ファロン」でテイラーはこう話す。



「私たちが出会った2008年当時の自分たちのファッションをちょっとネタにした」

「だって私たちはお互いティーンエイジャーだった。2008年はいろいろあったから、それについて少し話したの」

「そして、私が『彼女のことをどれだけ嬉しく思っているか、そして彼女の人生の一部になれたことがどれほど美しい経験だったか』を話したわ」



そして、式当日のセレーナが「これまで見た中で一番美しかった」と称えた。



2人はテイラーがジョー・ジョナス、セレーナがニック・ジョナスと同時期に交際していたことがきっかけで親しくなり、互いに破局した後もさらにその仲を深めている。