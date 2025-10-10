第3戦にスコットは「個人的な事情」で起用できなかった

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースのタナー・スコット投手が怪我のためナ・リーグ地区シリーズのロースターから外れた。9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦の試合前にMLB事務局が承認した。規定により、ドジャースがリーグ優勝決定シリーズに進出した場合も、スコットを登録することはできない。

スコットは今季から4年7200万ドル（約110億円）でドジャースに加入。シーズン序盤は好調だったが、後半戦は16登板で0勝2敗、防御率6.92と不振に陥った。チーム最多23セーブを挙げた一方で、セーブ失敗もメジャー最多の10回を数えた。

8日（同9日）のフィリーズとの地区シリーズ第3戦に敗戦後、デーブ・ロバーツ監督は「個人的な事情」でスコットを起用できなかったと説明していた。一夜明けたこの日、スコットが下半身に故障を抱えていることを明かし、登録を外したとした。代わってジャスティン・ロブレスキー投手がロースター入りした。

第4戦前に取材に応じたロバーツ監督はスコットについて「私の理解する限りでは、下半身にできた膿瘍の切除を行ったとのことだ。小さな処置だ」と説明。「正直なところ、私はこの件について多くを知っているわけではない。しかしながら、彼は順調に回復していることはわかっている。そしてこの処置は昨日行われた」と話した。（Full-Count編集部）