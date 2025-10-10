2026年に「ハリー・ポッターと賢者の石」公開25周年、世界規模でキャンペーン実施へ
映画「ハリー・ポッターと賢者の石」が、2026年に公開25周年を迎えることを記念して、ワーナー・ブラザースが世界規模で1年間のキャンペーンを行うと発表した。
史上最も成功した映画シリーズのひとつを讃えるこの記念企画は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのグローバル・コンシューマー・プロダクツ部門によって発表され、「オリジナル映画のレガシーを讃えると同時に、魔法を新世代に届ける」ことを目的としている。
J・K・ローリングの1997年の原作小説をもとにした2001年11月公開の同映画では、ダニエル・ラドクリフがメガネをかけた若き魔法使いハリー・ポッター役を演じた。共演はエマ・ワトソン（ハーマイオニー役）とルパート・グリント（ロン役）で、当時は無名だった3人は一躍世界的スターとなった。
キャンペーンでは、映画の劇場再上映、特別版グッズの展開が予定されている。25周年記念ロゴはパトローナス（守護霊）の輝きをイメージしたデザインで、商品や体験型イベントに使用される。
「ハリー・ポッターと賢者の石」は公開当時、10億ドル（約1480億円）を超える世界興行収入を記録。続編7作と前日譚シリーズ「ファンタスティック・ビースト」3作、さらに舞台作「ハリー・ポッターと呪いの子」、世界各地のテーマパークへと広がる魔法の世界の礎となった。
現在、ワーナーは原作小説に基づくテレビドラマに着手しており、2027年の放送開始を目指している。再びホグワーツの魔法が世界を包み込もうとしている。
