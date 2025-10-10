◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦 ドジャースーフィリーズ（2025年10月9日 ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、タナー・スコット投手が負傷により登録メンバーを外れ、代わりにジャスティン・ロブレスキー投手がロースター入りすることを発表した。

本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦前にスコットが負傷により登録メンバーを外れたことが発表された。これにより、もしドジャースが地区シリーズを突破した際には、規定でナ・リーグ優勝決定シリーズの出場資格を失う。

試合前の会見でデーブ・ロバーツ監督は、スコットは下半身の膿瘍（のうよう）の切除手術を受け、ロースター落ちしたとした。状態については「軽い処置だったようだし、正直あまり詳しくは知らないけれど、回復は順調だと聞いている」とし「手術は昨夜行われた。現状はその段階だ」と明かした

ワークアウトの日に症状が出始めたと明かし、代わりにロブレスキーがロースター入りしたことを伝えた。また、指揮官は、チームがワールドシリーズに進出した場合、スコットが出場可能になる可能性については「その可能性を完全に否定するつもりはない」とし「ルール上、リーグ優勝決定シリーズ（CS）では出られないが、もしチームがワールドシリーズに進めば、出場のチャンスはあると思っている」と語った。