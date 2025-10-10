人気グループのＮＥＷＳが９日、横浜市の横浜アリーナで全国ツアー「ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ 変身」の神奈川公演最終日を迎えた。８月にリリースした通算１５枚目の同名アルバムを引っさげてのアリーナツアーで、ライブ中に歌舞伎の女形への変身を遂げるなど、アンコールを含めた全２８曲を披露して百花繚乱のステージを展開。約１万５０００人のファンを魅了した。

縦横無尽、変幻自在。ＮＥＷＳの３人は何にだってなれる。真っさらだった舞台に登場すると、開幕曲とともに瞬く間にステージはお城のセットに“変身”。小山慶一郎（４１）の「横浜、いけんのか？ 会いたかったぞ！」という叫びが、ＭＡＸボルテージのアリーナをさらに加熱した。

表情と衣装は、目まぐるしく変化する。加藤シゲアキ（３８）が「いくつになってもアイデアひとつで変身できることを表現したい。そんな自由さを体現するライブ」と語る様に、オープニングで見せた貴公子のような衣装から、大人な風格を漂わせるピンクのスーツ姿も披露した。

さらに女性口調をモチーフにした物語性と歌唱が魅力の楽曲「ごめんあそばせ」では、花魁（おいらん）を想起させる華麗な和装に変身。キセルや手鏡などの小道具を手に、妖艶に歌い上げた。終盤には、ファッションへの造詣が深い増田貴久（３９）の私物１００点以上を組み合わせた独創性にあふれた衣装で、三者三様のいでたちを見せた。

ツアーとしては約４年ぶりとなるジュニアとの共演も果たした。舞台には６人のジュニアがバックで出演。小山のソロ曲では、同じ名字の小山十輝（１６）とセッション。ジュニアコーナーとしては、ＮＥＷＳの代表曲の一つ「希望〜Ｙｅｌｌ〜」を６人が歌い上げるなど、新時代への橋渡しとなる特別な空間が作り上げられた。

結成２３年目。小山が「いろんな変化もありましたが、揺るぎなく変わらないことは、この３人は船を降りていません。ＮＥＷＳはこの３人と皆さんでオールをこいでいきたい」と語れば、加藤は「俺はみんなの推しだけど、みんなは俺の推しだから」と相思相愛を強調。増田は「ここにも居場所があったんだ。居場所だなと思ってもらえる活動を続けたい。いつでもここに戻って来てください」と呼びかけた。変わらない気持ちを大切に、変化を恐れず歩みを進めていく。

◇加藤シゲアキ（かとう・しげあき）１９８７年７月１１日生まれ。大阪府出身。Ａ型。メンバーカラーは「緑」。「一生懸命生きているから、応援してくれる。みんなも一生懸命の顔をしている。俺はみんなの推しだけど、みんなは俺の推しだから！」

◇小山慶一郎（こやま・けいいちろう）１９８４年５月１日生まれ。神奈川県出身。Ｏ型。メンバーカラーは「紫」。「ＮＥＷＳは２２歳になりました。いろんな変化もありましたが、揺るぎなく変わらないことは、この３人は船を降りていません。ＮＥＷＳはこの３人と皆さんでオールをこいでいきたい」

◇増田貴久（ますだ・たかひさ）１９８６年７月４日生まれ。東京都出身。Ｏ型。メンバーカラーは「黄色」。「ＮＥＷＳの現場、ここにも居場所があったんだ。居場所だなと思ってもらえる活動を続けたい。いつでもここに戻って来て下さい！またここで会えるよね」