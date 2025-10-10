KISSのジーン・シモンズ、運転中に“突然気を失い”衝突事故
KISSのジーン・シモンズ（76歳）が10月7日、米カリフォルニア州マリブのパシフィック・コースト・ハイウェイで、SUV車を運転中に意識を失い、駐車中の車に衝突する事故を起こした。事故後すぐに病院へ搬送され、現在は退院して回復中だという。
妻のシャノン・トゥイードはNBC4に対し、「ジーンは突然気を失い、車は複数車線を横切って他の車に衝突した」と語り、最近薬の処方が変わり、水分摂取量を増やす必要があるが、あまり水を飲まない傾向があると説明した。
ロサンゼルス郡保安局によると、ジーンのリンカーン・ナビゲーターは駐車中の車に衝突。目撃者が911に通報し、警察と消防が現場に急行した。また、米ゴシップサイト・TMZによると、事故による負傷者は出ていない。
驚くべきことに、ジーンはすでに仕事に復帰しているそうで、代理人はピープル誌に「ジーンは元気で、すでに仕事に戻っている」とコメントしている。
KISSは、2023年にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで最後のステージを終えたが、11月14日〜16日に開催される「KISS アーミー・ストームズ・ベガス」コンベンションで復活を果たす予定だ。
