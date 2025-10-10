米財務省、アルゼンチン為替市場に介入実施 ２００億ドルの通貨スワップ枠を最終決定 米財務省、アルゼンチン為替市場に介入実施 ２００億ドルの通貨スワップ枠を最終決定

米財務省はアルゼンチンと２００億ドルの通貨スワップ枠を最終決定し、本日アルゼンチン為替市場でアルゼンチンペソ買い・ドル売り介入を実施したことを明らかにした。



ベセント米財務長官がＳＮＳへの投稿で、「米国がアルゼンチン中銀との間で２００億ドル規模の通貨スワップ枠組みを最終合意した」と発表。同日にアルゼンチン・ペソを直接購入し、同国への支援の一環としたことも明らかにした。



「米財務省は、市場の安定を確保するために必要とされるあらゆる特別措置を直ちに講じる用意がある」と述べた。



USD/ARS 1420.53 ARS/JPY 0.1079

