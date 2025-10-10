NEWS増田貴久「私はKing ＆ Prince」Hey! Say! JUMP山田涼介・Snow Man目黒蓮と「キャラ被っている」発言も
【モデルプレス＝2025/10/10】NEWSが10月7日〜9日、横浜アリーナにて「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」を開催。ここでは、加藤シゲアキ、小山慶一郎、増田貴久の和気あいあいとした雰囲気が伝わる10月9日の公演MCを一部お届けする。
MC冒頭では、小山が「メンズー！」「お姫ー！」と男性ファン・女性ファンにそれぞれ呼びかけ。すると「イエーイ！」と答えたファンに加藤が「『お姫ですけど何か？』って顔だったけど大丈夫？お姫で大丈夫？友達に言える？」「帰りがけ冷めない？『私お姫って言われてイエーイ！って言っちゃった』ってならない？」とふざけ、「そんないじりしてやんなよ！」と小山にツッコまれていた。一方の増田は「みんながお姫で認識しているなら私はKing ＆ Princeとして…え？スベりましたか？」「あなたたちがPrincessなら私はKing ＆ Princeですよっていう…」と独自のコメントを放つも会場は絶妙な空気に。小山が「ありがとうございまーす！」と勢いよく締め、笑いを誘っていた。
また後輩の話題になると「キャラ被っているので言うとJUMPの山田とか〜。目黒も被るね。目黒は被るわ」「だって目黒、俺、ラウールとかで通ったら絶対分かんないっしょ」とHey! Say! JUMPの山田涼介やSnow Manの目黒蓮・ラウールの名前を出し「最近後輩も増えてきてキャラ被りが本当にひどくて」と続けたのは増田。「山田、目黒あたりと被ってる。ラウールはちょっとモデル体型すぎるというか…」と真面目なテンションで語り続ける増田に、小山は「山田、目黒、増田なんだ…」と戸惑い、加藤は「そんなこと言ってて悲しくならない？大丈夫？励ましてあげようか？大丈夫！まっすー大丈夫だよ！」といじっていた。
同公演は、今年結成22周年を迎えたNEWSが、15枚目のアルバム「変身」を掲げ、8月〜10月にかけて全国8都市19公演を巡るツアーの横浜公演。「変身」は“これはNEWSの変身物語であり、リスナーの変身体験でもある”というメッセージを核に、NEWSとリスナーの変身体験をテーマにした音楽作品。ライブでもインターバルの映像として流れたが「変身論の特別講義」と題された山寺宏一によるナレーションの3つのトラックも印象深く、様々なアプローチで“変身”を表現した作品になっている。神奈川公演は3日間で総動員数4万5000人を記録、全公演で総動員数約20万人を達成した。（modelpress編集部）
◆増田貴久「私はKing ＆ Prince」
◆NEWS、結成22周年で“総動員数20万人”全国8都市19公演
