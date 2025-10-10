ＮＥＷＳが９日、神奈川・横浜アリーナで全国アリーナツアー「ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ 変身」（全国８都市１９公演、約２０万人動員）の神奈川公演ファイナルを迎えた。最新アルバム「変身」を引っ提げるツアーは、メンバーが花魁（おいらん）姿に華麗に様変わりするなど“七変化”の演出で魅了。節目の２５周年に向けて「まだまだ変身するＮＥＷＳに期待して」と進化を約束した。

変身の文字が浮かび上がるまっさらなステージに、メンバーが登場。一瞬の静寂の後、タイトル曲「変身」とともにバルーン装飾による城が現れた。３人は貴公子風の衣装に華麗に変身し、城の上からパワフルな歌声を響かせ「横浜、盛り上がっていきましょう！」と神奈川最終公演の幕を開けた。

結成２２周年のアリーナ公演はグループ屈指の人気曲「チャンカパーナ」英語版や、「恋のＡＢＯ」など全２８曲をパフォーマンス。加藤シゲアキ（３８）は「俺たちがＮＥＷＳだ！」とシャウト。小山慶一郎（４１）は、先月１５日に結成２２年を迎えたことから「ＮＥＷＳ、２２歳になりました。このツアーは新しい表現をお届けする挑戦でもある。僕たちの進化を感じ取って」と１万５０００人に呼びかけた。

“七変化”の演出で魅せた。「いくつになってもアイデアひとつで『変身』できる」という３人の思いを込め、衣装担当の増田貴久（３９）の私物１００点をコラージュした独創性あふれる三者三様の衣装を次々披露。ライブでは異例となる花魁姿で、女性口調をモチーフにした「ごめんあそばせ」を妖艶（ようえん）に歌い上げた。

終盤にはファンと大合唱するなど、多幸感あふれるステージで絆を確かめ合った。増田貴久（３９）は「最高の時間をありがとう！（結成）２５年は何やる？（ライブで）全シングル曲やっちゃおうよ！」とぶち上げた。

度重なるメンバー変遷を経て、２０年から３人体制に。小山は「揺るぎなく変わらないことは、この３人は船を降りていません。皆さんとオールをこぎ進めます」。加藤は「すでに２５周年を見据えています。まだまだ“変身”していくであろうＮＥＷＳを想像していただけるよう精いっぱい頑張ります」。ＮＥＷＳらしく変化を恐れず、パワフルに歩みを進める。（奥津 友希乃）