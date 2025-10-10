映画『国宝』原作本、10週連続文庫1位・2位独占 同一シリーズの文庫ではオリコン史上初記録更新【オリコンランキング】
吉田修一氏の『国宝 上 青春篇』が、週間売上2万357部で10週連続1位、『国宝 下 花道篇』も週間売上1万8778部を売り上げ、10月10日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」で10週連続2位にランクイン。
【写真】珍しい2ショット!?ジャケット姿でビシッと登場した吉沢亮＆井口理
8月11日付で上巻が1位、下巻が2位を獲得してから最新10月13日付まで、10週連続でシリーズ2作品が「オリコン週間文庫ランキング」1位・2位を独占した。同ランキングにおいて、同一シリーズが10週連続1位・2位独占は史上初となる。
2021年9月の発行から4年をかけ、9月8日付で累積売上部数の上下巻合計が100万部を突破して以来、さらに売上を伸ばし、上巻71万7458部、下巻62万4730部で合計134万2188部に到達した。
本作は、極道と梨園、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に青春を捧げていく物語。俳優・吉沢亮主演で映画化され、9月24日に配給元の東宝が興行収入150億円（興行通信社調べ）突破を発表した。10月3日発表の「第17回TAMA映画賞」では、最優秀作品賞を受賞。第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に決定している。
続く3位には、第169回直木賞、第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の小説『木挽町のあだ討ち』が週間売上9946部でランクイン。2023年1月に単行本として発売され、今年10月に文庫化。柄本佑主演・渡辺謙共演での映画化が決定しており、公開は2026年2月27日を予定している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日＞
