20歳・福井梨莉華、1st写真集から露出度高めの“柔らかさ”伝わる先行カット解禁
“グラビア界の大本命”で俳優の福井梨莉華（20）が、29日発売にリリースする1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）の先行カットが解禁となった。
【先行カット第4弾】「見えそう」「柔らかそう」福井梨莉華1st写真集より先行カット
福井は2004年生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長した。
初の写真集の舞台はインドネシア・バリ島。日本では味わえない壮大な自然と海を背景に、素顔に近い表情を数多く収めている。公開されたカットには、海外だからこそ挑戦できた大胆な“夜のオトナカット”、本人がリクエストした動物とのふれあいショットなども含まれており、ファンにとって見どころ満載の内容となっている。
今回は、そのなかから2枚の先行カットを公開。いずれも露出度高めの大胆で色っぽい仕上がりになっており、“柔らかさ”が伝わってくるカットとなっている。
【先行カット第4弾】「見えそう」「柔らかそう」福井梨莉華1st写真集より先行カット
福井は2004年生まれの20歳。高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』のオーディションに合格し芸能界入りした。翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長した。
今回は、そのなかから2枚の先行カットを公開。いずれも露出度高めの大胆で色っぽい仕上がりになっており、“柔らかさ”が伝わってくるカットとなっている。