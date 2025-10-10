NEWS、横アリ3日間で4万5000人を魅了 増田貴久「 いつでもここに戻ってきてください！」
3人組グループ・NEWS（小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久）が9日、神奈川・横浜アリーナでコンサート『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』（ニュースライブツアーニーゼロニーゴーヘンシン）を開催。横浜3日間で約4万5000人を魅了した。
【写真】世界観たっぷり！大きな樹の下で熱唱するNEWS
今年結成23年目に突入したNEWSが8月6日に発売したアルバムを引っさげた同ライブでは、約2時間30分で28曲を披露した。ライブ演出も担う増田の、長年温めていた構想を実現。声優・山寺宏一氏のナレーションによる3篇の「講義」とアルバム楽曲を軸に構成され、セットや衣装、楽曲がさまざまに表情を変え、NEWSと観客が一体となって”変身”を遂げた。
一見まっさらな状態のステージが、バルーン装飾により豪華絢らんな”お城”に変身したり、センターステージに全長約13メートルの巨大な”樹”が出現したりと、ステージも次々と変化。桜の花吹雪、雪のように輝くバブルが上から降り注ぐなど、春から冬へと時間をも変化させていく。
増田がデザイン・プロデュースを手掛ける衣装は、ブロックに合わせてガラリと異なる印象に。オープニングのお城に君臨する貴公子のようなスタイルから、大人の風格を漂わせるピンクのスーツまで、NEWSのやたたずまいも大変身。最終ブロックでは、本ツアーのために増田の私物100点以上がコラージュされた、独創性あふれる三者三様の衣装で登場し、ステージを彩った。
また、本ツアーでは、渡辺惟良、上原剣心、高橋奏琉、小山十輝、小久保向一朗、岡橋亮汰ら6人のジュニアがバックとして出演。2021年開催の『NEWS LIVE TOUR 2020 STORY』以来、約4年ぶりとなるジュニアとのツアー共演では、ジュニアコーナーでの「希望〜Yell〜」歌唱をはじめ、NEWS からジュニアへのバトンをつなぐ、特別な空間が作り上げられた。
最後のあいさつで、増田は「ここに来てくれる1人1人みんなが、NEWSの現場、ここにも居場所があったんだって、ここが自分の居場所なんだなって思ってもらえるような場所が作れていたらうれしいなって思ってます。そんな活動ができるようにこれからも頑張っていきます。またね。いつでもここに戻ってきてください」と呼びかけ。続けて「またここで会える!? またここに戻ってきてもいいの!? またここで会えるよね！」と声を張り上げ、「きょうは最高の時間をありがとうございました！」と感謝を声の限り叫んでいた。
同公演は20日、21日に福岡でも行われ、全国8都市19公演で約20万人の動員を予定している。
■NEWSコメント
▼小山慶一郎
今回のツアー『変身』は、NEWS としての新しい表現を皆様にお届けする挑戦でもあります。横浜アリーナという大きなステージで、そのテーマを体現できることを大変光栄に思います。公演を通じて、僕たちの進化を感じ取っていただければ幸いです。
▼加藤シゲアキ
NEWSは22周年を迎えましたが、このタイミングで『変身』と名付けたアルバムとツアーを行うことを、自分たちでもおもしろく思っています。
いくつになってもアイデアひとつで『変身』できることを表現していきたい。今回はそんな私たちの自由さを体現するライブです。
僕らはすでに25周年を見据えています。
まだまだ『変身』していくであろうNEWSを想像していただけるよう精いっぱい頑張りますので、どうか温かく見守ってくださると幸いです。
▼増田貴久
NEWS のコンサートに来てくださってありがとうございます!!!
"ありのままで"
そんなメッセージを込めながらたくさんの"変身”を試みました！
これからも精一杯頑張ります！
"返信”
お待ちしております（ハート）
【写真】世界観たっぷり！大きな樹の下で熱唱するNEWS
今年結成23年目に突入したNEWSが8月6日に発売したアルバムを引っさげた同ライブでは、約2時間30分で28曲を披露した。ライブ演出も担う増田の、長年温めていた構想を実現。声優・山寺宏一氏のナレーションによる3篇の「講義」とアルバム楽曲を軸に構成され、セットや衣装、楽曲がさまざまに表情を変え、NEWSと観客が一体となって”変身”を遂げた。
増田がデザイン・プロデュースを手掛ける衣装は、ブロックに合わせてガラリと異なる印象に。オープニングのお城に君臨する貴公子のようなスタイルから、大人の風格を漂わせるピンクのスーツまで、NEWSのやたたずまいも大変身。最終ブロックでは、本ツアーのために増田の私物100点以上がコラージュされた、独創性あふれる三者三様の衣装で登場し、ステージを彩った。
また、本ツアーでは、渡辺惟良、上原剣心、高橋奏琉、小山十輝、小久保向一朗、岡橋亮汰ら6人のジュニアがバックとして出演。2021年開催の『NEWS LIVE TOUR 2020 STORY』以来、約4年ぶりとなるジュニアとのツアー共演では、ジュニアコーナーでの「希望〜Yell〜」歌唱をはじめ、NEWS からジュニアへのバトンをつなぐ、特別な空間が作り上げられた。
最後のあいさつで、増田は「ここに来てくれる1人1人みんなが、NEWSの現場、ここにも居場所があったんだって、ここが自分の居場所なんだなって思ってもらえるような場所が作れていたらうれしいなって思ってます。そんな活動ができるようにこれからも頑張っていきます。またね。いつでもここに戻ってきてください」と呼びかけ。続けて「またここで会える!? またここに戻ってきてもいいの!? またここで会えるよね！」と声を張り上げ、「きょうは最高の時間をありがとうございました！」と感謝を声の限り叫んでいた。
同公演は20日、21日に福岡でも行われ、全国8都市19公演で約20万人の動員を予定している。
■NEWSコメント
▼小山慶一郎
今回のツアー『変身』は、NEWS としての新しい表現を皆様にお届けする挑戦でもあります。横浜アリーナという大きなステージで、そのテーマを体現できることを大変光栄に思います。公演を通じて、僕たちの進化を感じ取っていただければ幸いです。
▼加藤シゲアキ
NEWSは22周年を迎えましたが、このタイミングで『変身』と名付けたアルバムとツアーを行うことを、自分たちでもおもしろく思っています。
いくつになってもアイデアひとつで『変身』できることを表現していきたい。今回はそんな私たちの自由さを体現するライブです。
僕らはすでに25周年を見据えています。
まだまだ『変身』していくであろうNEWSを想像していただけるよう精いっぱい頑張りますので、どうか温かく見守ってくださると幸いです。
▼増田貴久
NEWS のコンサートに来てくださってありがとうございます!!!
"ありのままで"
そんなメッセージを込めながらたくさんの"変身”を試みました！
これからも精一杯頑張ります！
"返信”
お待ちしております（ハート）