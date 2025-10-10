閉幕直前『大阪・関西万博 写真集』が2週連続1位 万博関連作品が旅行ガイドジャンルTOP3独占【オリコンランキング】
10月13日に閉幕する「2025大阪・関西万博」の公式ライセンス商品『大阪・関西万博 写真集』が、10月10日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」で2週連続1位を獲得した。
【画像多数】グルメもうまそう…『大阪・関西万博 写真集』中面カット
閉幕まで1週間を切り、駆け込み来場が連日報じられるなか、9月22日付で2位、9月29日付で3位、前週10月6日付と最新10月13日付では1位を獲得し、今回で4週連続TOP3入り。週間売上は5052部で、累積売上は2万4845部となった。
同ランキングのジャンル別「旅行ガイド」でも1位を獲得。『大阪・関西万博 持ち歩きガイド』が週間売上3155部で2位、『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』が週間売上2928部で3位にランクインしており、万博関連の作品が旅行ガイドジャンルTOP3を独占した。
本作は、4月13日の開幕から約半年に及ぶ「大阪・関西万博」の模様を、さまざまな角度から撮影。シンボルである「大屋根リング」や、趣向を凝らしたパビリオンなど、万博会場のあらゆる場所を、参加者の生き生きとした様子とともに収めている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日＞
