NEWSが9日、横浜アリーナで「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」神奈川公演の最終日を迎えた。「チャンカパーナ」「さくらガール」など全28曲を歌唱。結成23年目に突入してなお、進化へと“変身”する姿を1万5000人の目に焼き付けた。ツアーは全国8都市19公演で約20万人を動員する。

さすがのキャリアの長さ。ファンと息もぴったり。代表曲「weeeek」では、小山慶一郎（41）が「横浜、飛んでくれるか〜？」とあおると、待ち構えた観客も一発回答。リズムに合わせて跳ね上がり、会場が一体に。白いペンライトがきらめく景色に、3人もさらに熱を上げてパフォーマンスした。

増田貴久（39）が「“ありのままで”そんなメッセージを込めながらたくさんの“変身”を試みました！」と語るように、豊富な引き出しをステージに投影。人気楽曲「チャンカパーナ」は英語を織り交ぜた特別バージョンを披露し、女性口調をモチーフにした楽曲「ごめんあそばせ」では、華麗な花魁（おいらん）の姿に“変身”。キセルなどの小道具を手に、妖艶なステージに転調した。

今ツアー中に結成22周年に突入。小山は「3人で進めてきて25年（周年）が見えていますね。何やりたい？」と先に待つ景色に心を躍らせる。「今までいろんな変化がありましたが、揺るぎなく変わっていないことは、この3人は船を下りていません！」と誇った。

増田は「ここが自分の居場所なんだなって思ってもらえるようになっていたらいいな」とファンに投げかけ、加藤シゲアキ（38）も「僕らはすでに25周年を見据えています。まだまだ『変身』していくであろうNEWSを想像していただけるよう精いっぱい頑張ります」。この先も第一線を走る3人組であり続ける。【望月千草】