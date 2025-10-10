◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース―フィリーズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日午前７時８分開始予定）、２勝１敗で突破に王手をかけている地区シリーズ第４戦の本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。地区シリーズはここまで３戦で１４打数１安打の打率７分１厘と苦しんでいるが、リーグ優勝決定シリーズ進出に導く打撃が出るか注目だ。

大谷は、レッズとのワイルドカードシリーズでは第１戦で２発３打点、第２戦で１安打１打点の計９打数３安打４打点で２連勝突破に貢献。だが、地区シリーズでは第１戦に先発して６回３失点で勝利投手にはなったが、バットでは３戦で１４打数１安打１打点の打率７分１厘、７三振で長打なしと苦しんでいる。前日８日（同９日）も左翼への飛距離３６２フィート（約１１０メートル）の大飛球もあったがあとひと伸び足りず左飛に倒れた。

これまでの３戦は１５打席で左腕との対戦が１２度。レギュラーシーズンでは対右腕が打率２割８分３厘、対左腕が２割７分９厘と大差はなかったが、ロバーツ監督も大谷の打撃について第３戦終了後には「左腕との対戦もひとつの原因だろう。私が思うに、打席での判断がよくないと思う。ボール球を振ってしまい、失投を打つチャンスを自らつぶしている。少し迷いがあるように見えるし、スイングの選択が現状では必要な水準に達していない」と指摘していた。

この日もフィリーズの先発はサンチェス。レギュラーシーズンで１３勝を挙げた左腕で、大谷も第１戦は３打席連続三振を喫した。ドジャース打線は５回まで２安打１得点に抑えられたが、６回２死走者なしからフリーマンの四球、エドマンの右前安打で一、二塁のチャンスを作り、Ｅ・ヘルナンデスが２点適時二塁打を放って降板に追いやった。今シリーズ２度目の対戦となる。

この試合も敗れて２勝２敗となって逆王手をかけられると、再び敵地フィラデルフィアに戻って第５戦に運命がゆだねられる。第５戦は大谷が先発予定となっている。第３戦では登板のなかった佐々木朗希投手（２３）もブルペンで待機する見込みだ。