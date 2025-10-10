NY株式9日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　46321.87（-279.91　-0.60%）
ナスダック　　　22936.14（-107.24　-0.47%）
CME日経平均先物　48640（大証終比：-160　-0.33%）

欧州株式9日終値
英FT100　 9509.40（-39.47　-0.41%）
独DAX　 24611.25（+14.12　+0.06%）
仏CAC40　 8041.36（-18.77　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（+0.015）
10年債　 　4.146（+0.029）
30年債　 　4.734（+0.026）
期待インフレ率　 　2.357（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.703（+0.024）
英　国　　4.745（+0.036）
カナダ　　3.207（+0.017）
豪　州　　4.349（-0.014）
日　本　　1.690（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.41（-1.14　-1.82%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3968.20（-102.30　-2.51%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120845.00（-2058.55　-1.67%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1849万6536（-315082　-1.67%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ