ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２７９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式9日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 46321.87（-279.91 -0.60%）
ナスダック 22936.14（-107.24 -0.47%）
CME日経平均先物 48640（大証終比：-160 -0.33%）
欧州株式9日終値
英FT100 9509.40（-39.47 -0.41%）
独DAX 24611.25（+14.12 +0.06%）
仏CAC40 8041.36（-18.77 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.015）
10年債 4.146（+0.029）
30年債 4.734（+0.026）
期待インフレ率 2.357（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（+0.024）
英 国 4.745（+0.036）
カナダ 3.207（+0.017）
豪 州 4.349（-0.014）
日 本 1.690（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.41（-1.14 -1.82%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3968.20（-102.30 -2.51%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120845.00（-2058.55 -1.67%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1849万6536（-315082 -1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
