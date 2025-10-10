「肌寒いのに羽織りない」人へ！【ハニーズ】トレンド見えも狙える♡「スエード風ブルゾン」

急に肌寒さを感じられるようになったにもかかわらず、まだビビッとくる羽織アイテムを見つけられていない！ そんな迷えるおしゃれさんには【ハニーズ】のスエード風ブルゾンをリコメンド。分厚いアウターは時期尚早な秋に使いやすく、こなれ見えやトレンド感UPも狙える軽快なブルゾンが嬉しいプチプラで展開されているんです。ぜひ秋の1軍アウターの選択肢に加えてみて。

ノーカラー × 比翼仕立てで品よく羽織れる一着

【ハニーズ】「スエードゆるブルゾン」\4,980（税込）

高見えに期待できる「柔らかく滑らかなフェイクスエード素材」（公式ECサイトより）を使用した、ノーカラーデザインのブルゾン。すっきりとした首まわりとボタンを隠す比翼仕立てが、上品さを感じさせる一着です。スナップボタンにリラックス感のあるシルエットも相まって、バサっと手間なく羽織りやすいのも嬉しいポイント。カラーは落ち着いた4色から。

こなれ度UPと体型カバーを兼ね備えたシルエット

腰やヒップのラインにかかる少し長めの着丈は、コンパクトなシルエットのボトムスとも好相性。こなれ度UPだけでなく体型カバー役にも期待できます。表面感のあるスエード調素材によってカジュアルになりすぎず、キレイめなオフィスコーデに羽織るのもGOOD。身幅にゆとりがあるため、トップスを複数枚レイヤードした日にも窮屈感なく羽織りやすそうです。

マニッシュなジップアップブルゾンで旬度UP

【ハニーズ】「スエードブルゾン」\5,980（税込）

両胸にフラップポケットがついたマニッシュなジップアップデザインが、一点投入でトレンド感のある装いに見せてくれそうなブルゾン。公式ECサイトによると「ストレッチの利いた、柔らかなフェイクスエード素材」を使用し、ややオーバーサイズに作られているとのこと。肉厚なセーターの上からもゴワつかずに羽織りやすそうです。

コンパクトな着丈ですっきりスタイルアップも

身幅はゆったりとしているものの着丈はコンパクトに仕上げられているおかげで、全体的な着膨れ感をセーブ。ボリューム感のあるバレルレッグパンツやフレアスカートとも合わせやすく、スタイルアップを狙えそうです。こちらはキャメルとブラウンの秋らしい2色がラインナップ。なめらかなスエード調素材と深みのある色合いは、コーデのやわらかな引き締め役としてもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ