『ナイナイANN』ついに“スミス夫人”企画 なだぎ、原西、ケンコバ登場で「おもんなかった」か検証
ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、23日深夜の放送で、なだぎ武、FUJIWARA・原西孝幸、ケンドーコバヤシをゲストに迎え、特別企画「君はスミス夫人を知っているか？」を届ける。
【写真】決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
ナインティナインが度々番組内で話している、伝説のコンビ“スミス夫人”。なだぎ武が芸人活動をスタートして1番最初に組んでいたコンビで、10年ほどの活動の末、解散している。ナイナイにとってはNSCの1期先輩にあたる。
先輩であるにもかかわらず、番組内で度々「スミス夫人はおもんなかった。でもなだぎさんは本当に優しい先輩」と好き勝手に話してきたナイナイ。今回ついに、元スミス夫人のなだぎ武、さらに当時のスミス夫人を知るNSC同期のFUJIWARA・原西孝幸、後輩のケンドーコバヤシを迎えて、実際のスミス夫人はどうだったのかを検証をしていく。NSC時代の懐かしい話はもちろん、リスナー参加型のX連動企画も展開する予定。
【写真】決定的証拠！久保史緒里が成功した水槽コインゲーム
ナインティナインが度々番組内で話している、伝説のコンビ“スミス夫人”。なだぎ武が芸人活動をスタートして1番最初に組んでいたコンビで、10年ほどの活動の末、解散している。ナイナイにとってはNSCの1期先輩にあたる。