NY株式9日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　46326.63（-275.15　-0.59%）
ナスダック　　　22945.34（-98.04　-0.43%）
CME日経平均先物　48690（大証終比：-110　-0.23%）

欧州株式9日終値
英FT100　 9509.40（-39.47　-0.41%）
独DAX　 24611.25（+14.12　+0.06%）
仏CAC40　 8041.36（-18.77　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（+0.015）
10年債　 　4.142（+0.025）
30年債　 　4.732（+0.024）
期待インフレ率　 　2.359（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.703（+0.024）
英　国　　4.745（+0.036）
カナダ　　3.202（+0.012）
豪　州　　4.349（-0.014）
日　本　　1.690（+0.005）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.44（-1.11　-1.77%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3979.00（-91.50　-2.25%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120082.38（-2821.17　-2.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1837万7407（-431752　-2.30%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ