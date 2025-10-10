ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２７５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式9日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 46326.63（-275.15 -0.59%）
ナスダック 22945.34（-98.04 -0.43%）
CME日経平均先物 48690（大証終比：-110 -0.23%）
欧州株式9日終値
英FT100 9509.40（-39.47 -0.41%）
独DAX 24611.25（+14.12 +0.06%）
仏CAC40 8041.36（-18.77 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.015）
10年債 4.142（+0.025）
30年債 4.732（+0.024）
期待インフレ率 2.359（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（+0.024）
英 国 4.745（+0.036）
カナダ 3.202（+0.012）
豪 州 4.349（-0.014）
日 本 1.690（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.44（-1.11 -1.77%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3979.00（-91.50 -2.25%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120082.38（-2821.17 -2.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1837万7407（-431752 -2.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46326.63（-275.15 -0.59%）
ナスダック 22945.34（-98.04 -0.43%）
CME日経平均先物 48690（大証終比：-110 -0.23%）
欧州株式9日終値
英FT100 9509.40（-39.47 -0.41%）
独DAX 24611.25（+14.12 +0.06%）
仏CAC40 8041.36（-18.77 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.595（+0.015）
10年債 4.142（+0.025）
30年債 4.732（+0.024）
期待インフレ率 2.359（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.703（+0.024）
英 国 4.745（+0.036）
カナダ 3.202（+0.012）
豪 州 4.349（-0.014）
日 本 1.690（+0.005）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝61.44（-1.11 -1.77%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3979.00（-91.50 -2.25%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝120082.38（-2821.17 -2.30%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1837万7407（-431752 -2.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ