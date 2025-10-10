ポンドドルが売り加速 チャート的に下向きの流れ強まる ポンド円は上げ一服＝ＮＹ為替 ポンドドルが売り加速 チャート的に下向きの流れ強まる ポンド円は上げ一服＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はドル高が強まる中で、ポンドドルは売りが加速している。これまで強いサポートとなっていた１．３３ドル台前半の水準をブレイクし、１．３２ドル台まで下落している。チャート的には下向きの流れが強まっている形状を示現しており、明日以降の動きが注目される。



一方、ポンド円は上げが一服しており、２０３円台半ばに下落。円安の流れは続いているものの、さすがに過熱感は否めず、上げ一服となっているようだ。ポンド円のＲＳＩは前日に７１まで上昇し、買われ過ぎの水準である７０を上回っていた。本日は７０を下回っている。



本日は利下げへの慎重姿勢が強いマン英中銀委員の発言が伝わっていたが、インフレを抑制し続けることで、家計に残る再び物価が急騰するのではないかという不安を取り除き、個人消費の回復を促す必要があるとの認識を示していた。家計は、３年前の２桁台のインフレと現在も目標の２％をほぼ倍上回る高い物価上昇に傷つき、支出を減らし貯蓄を増やしている。そのような中、金融政策は引き続きインフレ抑制に重点を置き、物価安定という環境を実現する必要があると指摘した。



GBP/USD 1.3299 GBP/JPY 203.46 EUR/GBP 0.8695



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

