アナリストは、日本の金利がより長期に渡って低水準に留まるとの見方が、キャリートレードの調達通貨として円を利用することを投資家に促していると指摘。そのため、円はさらに下落する可能性があるという。



高市総裁の誕生により、市場では日銀の追加利上げの見通しが後退。まだ今月の決定会合での利上げの可能性はあるものの、かなり可能性は低いと見ており、少なくとも決定会合までは、円キャリートレードの人気は維持されるだろうと述べている。



USD/JPY 152.92 EUR/JPY 176.85

GBP/JPY 203.39 AUD/JPY 100.18



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

